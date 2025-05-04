500 000 рейсов от катастрофы: учёные раскрыли простой план спасения Земли

3:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) сделали неожиданное открытие: охладить планету с помощью отражающих частиц в атмосфере можно без разработки сверхдорогих спецсамолётов.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Долгое время считалось, что для этого метода, называемого стратосферной аэрозольной инжекцией, нужны самолёты, способные летать на высоте 20 км и выше (это почти граница космоса) в районе экватора. Но, как выяснилось, существующие грузовые лайнеры, такие как Boeing 777F, вполне справятся с задачей, если распылять частицы на высоте 13 км над полярными регионами.

Эта идея противоречит прежним представлениям, но имеет смысл. Дело в том, что стратосфера (слой атмосферы над облаками) ближе к Земле именно у полюсов. Если в тропиках она начинается с 20 км, то над Норвегией или Аляской — уже с 10-13 км.

А значит, коммерческие самолёты (которые сейчас возят грузы через Арктику) теоретически могут "засеять" аэрозолями нужные слои атмосферы. По расчётам исследователей, 12 миллионов тонн диоксида серы в год (это примерно как после извержения вулкана Пинатубо в 1991-м) смогли бы охладить планету на 0,6 °C. Звучит не так уж много, но это треть нынешнего глобального потепления.

Ведущий автор исследования, Алистер Даффи, подчёркивает: солнечная геоинженерия (так называется этот метод) рискованна, и изучать её нужно ещё глубже. Но есть и хорошая новость: начать можно быстрее, чем думали политики и учёные. Проблема лишь в том, что эффективность будет в три раза ниже, чем при распылении над экватором на большой высоте. Это значит, потребуется больше аэрозоля (а значит, больше кислотных дождей и других побочных эффектов). Да и тропики (где потепление бьёт сильнее всего) остынут меньше.

Учёные использовали британскую климатическую модель UKESM1, чтобы понять, куда и как нужно распылять диоксид серы, чтобы он образовывал отражающие частицы.

Выяснилось, что ключевой фактор — не высота сама по себе, а попадание именно в сухой и стабильный слой стратосферы. Если частицы оказываются ниже (в тропосфере, где летают обычные самолёты), их смоют дожди за считаные дни. А в стратосфере они висят месяцами или годами.

Соавтор исследования, Уэйк Смит из Йельского университета, поясняет: модифицировать существующие самолёты (добавить распылители, усилить баки и т. п.) гораздо быстрее, чем создавать новый высотный самолёт с нуля. А это десять лет разработок и миллиарды долларов. Значит, теоретически первый "экологический" рейс мог бы стартовать лет через пять, а не через 15-20 лет.

Но есть два важных "но". Во-первых, это не панацея: стратосферные аэрозоли не заменяют сокращение выбросов CO₂. Напротив, чем сильнее охлаждаем, тем опаснее побочки.

Во-вторых, запускать этот механизм нужно плавно и останавливать тоже постепенно, иначе климат "сорвётся" в катастрофическое потепление или похолодание. Как говорит доктор Мэтью Генри из Эксетерского университета, "нулевой баланс выбросов — единственный путь к настоящей стабильности климата".

Уточнения

Университетский колледж Лондона — университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.

