500 000 рейсов от катастрофы: учёные раскрыли простой план спасения Земли

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) сделали неожиданное открытие: охладить планету с помощью отражающих частиц в атмосфере можно без разработки сверхдорогих спецсамолётов.
Долгое время считалось, что для этого метода, называемого стратосферной аэрозольной инжекцией, нужны самолёты, способные летать на высоте 20 км и выше (это почти граница космоса) в районе экватора. Но, как выяснилось, существующие грузовые лайнеры, такие как Boeing 777F, вполне справятся с задачей, если распылять частицы на высоте 13 км над полярными регионами.
Эта идея противоречит прежним представлениям, но имеет смысл. Дело в том, что стратосфера (слой атмосферы над облаками) ближе к Земле именно у полюсов. Если в тропиках она начинается с 20 км, то над Норвегией или Аляской — уже с 10-13 км.
А значит, коммерческие самолёты (которые сейчас возят грузы через Арктику) теоретически могут "засеять" аэрозолями нужные слои атмосферы. По расчётам исследователей, 12 миллионов тонн диоксида серы в год (это примерно как после извержения вулкана Пинатубо в 1991-м) смогли бы охладить планету на 0,6 °C. Звучит не так уж много, но это треть нынешнего глобального потепления.
Ведущий автор исследования, Алистер Даффи, подчёркивает: солнечная геоинженерия (так называется этот метод) рискованна, и изучать её нужно ещё глубже. Но есть и хорошая новость: начать можно быстрее, чем думали политики и учёные. Проблема лишь в том, что эффективность будет в три раза ниже, чем при распылении над экватором на большой высоте. Это значит, потребуется больше аэрозоля (а значит, больше кислотных дождей и других побочных эффектов). Да и тропики (где потепление бьёт сильнее всего) остынут меньше.
Учёные использовали британскую климатическую модель UKESM1, чтобы понять, куда и как нужно распылять диоксид серы, чтобы он образовывал отражающие частицы.
Выяснилось, что ключевой фактор — не высота сама по себе, а попадание именно в сухой и стабильный слой стратосферы. Если частицы оказываются ниже (в тропосфере, где летают обычные самолёты), их смоют дожди за считаные дни. А в стратосфере они висят месяцами или годами.
Соавтор исследования, Уэйк Смит из Йельского университета, поясняет: модифицировать существующие самолёты (добавить распылители, усилить баки и т. п.) гораздо быстрее, чем создавать новый высотный самолёт с нуля. А это десять лет разработок и миллиарды долларов. Значит, теоретически первый "экологический" рейс мог бы стартовать лет через пять, а не через 15-20 лет.
Но есть два важных "но". Во-первых, это не панацея: стратосферные аэрозоли не заменяют сокращение выбросов CO₂. Напротив, чем сильнее охлаждаем, тем опаснее побочки.
Во-вторых, запускать этот механизм нужно плавно и останавливать тоже постепенно, иначе климат "сорвётся" в катастрофическое потепление или похолодание. Как говорит доктор Мэтью Генри из Эксетерского университета, "нулевой баланс выбросов — единственный путь к настоящей стабильности климата".
Университетский колледж Лондона — университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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