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Скрытая чума XXI века: эта вещь разрушает сердце и другие органы изнутри

4:28
Наука

Ежедневный контакт с обычными пластиковыми изделиями может стоить человечеству сотен тысяч жизней ежегодно.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

Согласно глобальному исследованию учёных из NYU Langone Health, в 2018 году более 356 000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний были связаны с воздействием фталатов — химических добавок, которые делают пластик гибким и долговечным. И самое тревожное, что почти три четверти этих смертей пришлись не на развитые страны, а на регионы с бурно растущей промышленностью: Ближний Восток, Южную Азию, Восточную Азию и Тихоокеанье.

Фталаты — это не какие-то экзотические яды, а повсеместно используемые вещества. Они содержатся в пищевых контейнерах, медицинском оборудовании, косметике, моющих средствах, пластиковых трубах и даже в средствах от насекомых.

Десятилетиями учёные бьют тревогу: попадая в организм, микрочастицы фталатов запускают воспаления в сосудах, повышают риск ожирения, диабета, рака и проблем с фертильностью. Конкретно в этом исследовании речь шла об одном из самых распространённых фталатов — ди-2-этилгексилфталате (DEHP). Учёные уже знали, что DEHP провоцирует чрезмерную иммунную реакцию в артериях сердца, а значит, повышает шансы на инфаркт или инсульт.

Используя данные десятков опросов населения из 200 стран (включая анализы мочи на продукты распада пластика) и глобальную статистику смертности от Института показателей и оценки здоровья, исследователи смогли подсчитать примерную цену "пластикового благополучия". Вывод шокирует: каждые 13% сердечных смертей среди людей 55-64 лет в 2018 году (это 356 238 человек) связаны с воздействием DEHP. Если перевести эти смерти в экономическое бремя, сумма получается катастрофическая — 510 миллиардов долларов в 2018-м, а к более поздним оценкам — до 3,74 триллиона долларов.

Ведущий автор исследования, Сара Хайман, подчёркивает, что это не просто ещё одна статистика вреда пластика — речь о главной причине смертности в мире. Предыдущие работы той же команды связывали фталаты с 50 000 преждевременных смертей ежегодно лишь в США (тоже в основном от болезней сердца). Теперь же впервые была сделана глобальная оценка такого риска. Лидеры антирейтинга — Индия (103 587 смертей), Китай и Индонезия. При этом повышенный риск в этих регионах сохранялся даже с поправкой на численность населения.

Почему Азия и Ближний Восток оказались в зоне особого риска? Учёные предполагают, что всё дело в буме пластикового производства при более слабом контроле над токсичными выбросами. Проще говоря, где делают больше всего дешёвого пластика, там люди чаще умирают от инфарктов и инсультов. Старший автор исследования, Леонардо Трасанде, говорит о "явном неравенстве": одни страны травят пластиком весь мир, а расплачиваются здоровьем жители развивающихся регионов.

При этом Трасанде спешит оговориться: исследование не утверждает, что DEHP единолично убивает людей. Во-первых, есть и другие виды фталатов. Во-вторых, анализ касался лишь возрастной группы 55-64 года. Значит, реальное число жертв может быть гораздо выше. В планах учёных — проследить, как ужесточение норм по фталатам (в Европе и США такие законы постепенно вводятся) влияет на динамику смертности. Также они хотят изучить связь этих химикатов с преждевременными родами и другими проблемами здоровья.

В сухом остатке: пластик убивает незаметно, годами накапливая свой яд в организме. И если человечество не договорится о глобальных экологических нормах, убытки будут расти не только в статистике смертей, но и в триллионах долларов, выброшенных на лечение болезней "цивилизации удобства".

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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