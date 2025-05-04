Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали

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Устоявшиеся со школьной скамьи представления о делении клеток учёные Манчестерского университета переворачивают с ног на голову.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Более 100 лет школьникам твердят одно и то же: когда клетка делится, она сначала становится идеально круглой, а затем расщепляется на две абсолютно одинаковые "дочерние" клетки. Но, как выяснилось, в живой природе всё устроено гораздо сложнее. Исследование, опубликованное в одном из самых авторитетных научных журналов мира — Science, — доказало, что в реальных организмах клетки делятся совсем не по учебнику.

Группа биологов под руководством доктора Шейна Герберта обнаружила удивительный факт: форма родительской клетки перед делением вовсе не всегда становится сферической. Напротив, чаще всего деление происходит асимметрично — когда будущие "дочки" получают разные размеры, функции и даже дальнейшую судьбу.

До сих пор считалось, что такое "неправильное" деление присуще лишь высокоспециализированным стволовым клеткам. Но опыты показали: асимметрия встречается сплошь и рядом, причём её причина проста — исходная геометрия материнской клетки.

Выяснилось, что короткие и округлые клетки действительно стремятся "округлиться" перед митозом (так называется процесс деления) и порождают две почти идентичные копии. А вот длинные и вытянутые клетки ведут себя иначе: сохраняют свою форму и делятся на неравные части. Одна из "дочек" наследует больше органелл, цитоплазмы и шансов стать, например, быстрорастущей клеткой кровеносного сосуда. Другая же получает меньше ресурсов и чаще всего превращается в "ведомую", более медленную.

По словам доктора Герберта, это открытие меняет базовые представления о росте тканей. "Раньше студентам говорили, что митоз — процесс шаблонный и симметричный. Мы же показали, что в живом организме всё наоборот — геометрия родительской клетки определяет почти всё". Если упростить, можно представить себе длинную нить, которая делится посередине: вряд ли получится два абсолютно равных отрезка. Примерно так же ведут себя и живые клетки в теле.

Команда использовала уникальную методику — визуализацию в реальном времени на прозрачных эмбрионах рыбок данио (они идеальны для таких наблюдений, поскольку в первые дни жизни почти целиком состоят из прозрачной ткани).

Исследователей интересовало, как формируются новые кровеносные сосуды. Оказалось, что "концевая" клетка, ведущая за собой цепочку растущего сосуда, делится вовсе не симметрично. Она порождает одну новую "концевую" (быструю и ведущую), а вторую оставляет позади — медленную и "ведомую". Так закладывается будущая структура ткани.

Как пояснил соавтор исследования доктор Холли Лавгроув, прозрачность эмбрионов данио позволяет буквально "снимать кино" о поведении клеток в живом организме. Именно так удалось открыть неожиданные аспекты роста тканей. Параллельно другая часть команды (доктор Джорджия Халмс) применила метод микропаттернирования на человеческих клетках. С помощью специальной УФ-системы PRIMO они "печатали" на подложке микроучастки заданной формы (шириной в десятки микрон — в 10 раз тоньше человеческого волоса) и заставляли клетки "подстраиваться" под эти шаблоны.

Суть эксперимента была проста: если клетку искусственно растянуть или, наоборот, сжать, можно ли предсказать, как она поделится? И да, оказалось, что можно. Вытянутая вдоль оси клетка почти гарантированно порождала две неравные части. Круглая же старалась "округлиться" перед митозом и давала две почти идентичные копии.

Что всё это значит для науки и медицины? Прежде всего, новые данные могут перевернуть подходы к лечению рака. Сейчас известно, что раковые клетки часто "сбегают" от терапии именно благодаря асимметричному делению — когда одна "дочка" остаётся агрессивной и живучей, а вторая словно "жертвует собой", принимая удар химиотерапии.

Теперь учёные смогут изучать этот процесс детальнее. Во-вторых, речь идёт о регенеративной медицине: если мы научимся заранее "программировать" деление клеток (задавая их форму микропаттернами), можно будет выращивать нужные ткани для трансплантации — например, новые сосуды сердца или нервные окончания.

Фактически человечество стоит на пороге главного биологического открытия века. Как резюмировал доктор Герберт, "мы, возможно, впервые сможем управлять функцией дочерних клеток, просто изменяя форму родительских". Звучит как фантастика, но опыты на данио и человеческих клетках это уже подтвердили. Старые учебники придётся списать в архив — новая биология начинается сегодня.

Уточнения

Манчестерский университет - один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых "университетов из красного кирпича". Расположен в городе Манчестер.

