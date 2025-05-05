Секрет австрийской мумии удивил мир: технология не хуже, чем у египтян

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда в XIX веке на кладбище австрийской деревни Санкт-Томас-ам-Блазенштайн случайно обнаружили мумию, местные жители были потрясены. Это было тело священника Франца Зидлера фон Розенегга, умершего еще в 1746 году от туберкулёза. Но удивительным было не это, а идеальная сохранность тела спустя почти сто лет.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Тайна сохранности мумии

Исследователи наконец раскрыли секрет феноменальной сохранности мумии, известной под прозвищем "Высушенный пастор". В отличие от египетских практик, внутренние органы пастора оставили нетронутыми. Вся уникальность была в особой технологии бальзамирования:

"Проведенный нами анализ показал, что великолепная сохранность этой мумии связана с необычной техникой её бальзамирования. В брюшную полость викария поместили большое количество щепок, мелких веток, обрывков ткани и хлорид цинка, мощный влагопоглощающий агент", — сообщил один из исследователей.

Необычные компоненты внутри мумии

Учёные тщательно исследовали мумию при помощи:

Компьютерной томографии.

Радиоуглеродного анализа.

Патологоанатомических методов.

Оказалось, что брюшная полость была заполнена щепками хвойных деревьев (пихты и ели), льняными и пеньковыми тканями и цинковыми соединениями. Именно этот состав и остановил процесс разложения тела.

Для чего была создана мумия

Причина создания этой необычной мумии остаётся загадкой. Некоторые документы указывают, что мумифицированное тело планировали отправить в аббатство, откуда был родом пастор. Но этого не произошло, и тело оказалось погребено на местном кладбище.

Особенная находка

Сегодня "Высушенный пастор" — одна из главных достопримечательностей деревни. Его изучением занимаются специалисты, ранее исследовавшие знаменитого Этци, "альпийского ледяного человека". Тайна австрийского священника продолжает волновать научный мир.

Уточнения

Му́мия - сохранённое бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей. Следует различать искусственно и естественно мумифицированные тела.

