Клещи активизировались: почему именно в мае нужно быть начеку

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Май — месяц, когда прогулки на природе становятся опасными. Почему именно сейчас нужно быть особенно осторожным?

Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клещ

Опасность, которую нельзя игнорировать

Пик активности клещей ежегодно приходится на май. В этот период шансы столкнуться с клещом многократно возрастают.

Профессор Сергей Егоров, заведующий кафедрой доклинических дисциплин Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета, предупреждает:

"Активность клещей длится с середины апреля по июнь, достигая пика именно в мае. Второй, менее выраженный пик приходится на сентябрь. Основная зона риска — лесные регионы России, где клещи активно нападают на людей и животных".

Мифы и реальность о клещах

Несмотря на распространённый термин "энцефалитный клещ", далеко не каждый клещ представляет угрозу:

"Вирус клещевого энцефалита был впервые обнаружен у таёжного клеща Ixodes persulcatus, но носителями вируса могут быть и другие виды. Важно понимать, что не все клещи заражены, и даже заражённый клещ не всегда передаёт заболевание", — подчёркивает эксперт.

Как защититься от клеща

Клещей бояться не стоит, но меры предосторожности необходимы:

Носите закрытую одежду, особенно защищающую руки и ноги.

Регулярно осматривайте себя и своих близких после прогулок.

Светлая одежда поможет быстрее заметить клеща.

Чем клещ руководствуется при выборе жертвы

Распространённый миф, что клещи падают на человека с деревьев, неверен:

"Клещи находятся в траве и выбирают жертву, ориентируясь на тепло и запах, поскольку большинство иксодовых клещей слепы", — поясняет Егоров.

Что делать, если клещ всё же укусил

Если клещ присосался, важно не паниковать:

Извлекайте клеща медленно, равномерно, без резких движений.

После извлечения проверьте место укуса на наличие частей клеща.

Обработайте ранку антисептиком.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете спокойно наслаждаться природой даже в самый опасный месяц.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своём историческом развитии они приобрели мелкие (иногда микроскопические) размеры, что позволило им освоить верхние слои почвы, богатые разлагающимися растительными остатками.

