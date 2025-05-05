Клещи активизировались: почему именно в мае нужно быть начеку

Май — месяц, когда прогулки на природе становятся опасными. Почему именно сейчас нужно быть особенно осторожным?
Пик активности клещей ежегодно приходится на май. В этот период шансы столкнуться с клещом многократно возрастают.
Профессор Сергей Егоров, заведующий кафедрой доклинических дисциплин Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета, предупреждает:
"Активность клещей длится с середины апреля по июнь, достигая пика именно в мае. Второй, менее выраженный пик приходится на сентябрь. Основная зона риска — лесные регионы России, где клещи активно нападают на людей и животных".
Несмотря на распространённый термин "энцефалитный клещ", далеко не каждый клещ представляет угрозу:
"Вирус клещевого энцефалита был впервые обнаружен у таёжного клеща Ixodes persulcatus, но носителями вируса могут быть и другие виды. Важно понимать, что не все клещи заражены, и даже заражённый клещ не всегда передаёт заболевание", — подчёркивает эксперт.
Клещей бояться не стоит, но меры предосторожности необходимы:
Распространённый миф, что клещи падают на человека с деревьев, неверен:
"Клещи находятся в траве и выбирают жертву, ориентируясь на тепло и запах, поскольку большинство иксодовых клещей слепы", — поясняет Егоров.
Если клещ присосался, важно не паниковать:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете спокойно наслаждаться природой даже в самый опасный месяц.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своём историческом развитии они приобрели мелкие (иногда микроскопические) размеры, что позволило им освоить верхние слои почвы, богатые разлагающимися растительными остатками.
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