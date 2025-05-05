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Клещи активизировались: почему именно в мае нужно быть начеку

2:16
Наука

Май — месяц, когда прогулки на природе становятся опасными. Почему именно сейчас нужно быть особенно осторожным?

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клещ

Опасность, которую нельзя игнорировать

Пик активности клещей ежегодно приходится на май. В этот период шансы столкнуться с клещом многократно возрастают.

Профессор Сергей Егоров, заведующий кафедрой доклинических дисциплин Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета, предупреждает:

"Активность клещей длится с середины апреля по июнь, достигая пика именно в мае. Второй, менее выраженный пик приходится на сентябрь. Основная зона риска — лесные регионы России, где клещи активно нападают на людей и животных".

Мифы и реальность о клещах

Несмотря на распространённый термин "энцефалитный клещ", далеко не каждый клещ представляет угрозу:

"Вирус клещевого энцефалита был впервые обнаружен у таёжного клеща Ixodes persulcatus, но носителями вируса могут быть и другие виды. Важно понимать, что не все клещи заражены, и даже заражённый клещ не всегда передаёт заболевание", — подчёркивает эксперт.

Как защититься от клеща

Клещей бояться не стоит, но меры предосторожности необходимы:

  • Носите закрытую одежду, особенно защищающую руки и ноги.
  • Регулярно осматривайте себя и своих близких после прогулок.
  • Светлая одежда поможет быстрее заметить клеща.

Чем клещ руководствуется при выборе жертвы

Распространённый миф, что клещи падают на человека с деревьев, неверен:

"Клещи находятся в траве и выбирают жертву, ориентируясь на тепло и запах, поскольку большинство иксодовых клещей слепы", — поясняет Егоров.

Что делать, если клещ всё же укусил

Если клещ присосался, важно не паниковать:

  • Извлекайте клеща медленно, равномерно, без резких движений.
  • После извлечения проверьте место укуса на наличие частей клеща.
  • Обработайте ранку антисептиком.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете спокойно наслаждаться природой даже в самый опасный месяц.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своём историческом развитии они приобрели мелкие (иногда микроскопические) размеры, что позволило им освоить верхние слои почвы, богатые разлагающимися растительными остатками.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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