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Витамины исчезают на ваших глазах: узнайте, в чём виноваты современные продукты

2:01
Наука

Знаете ли вы, что витамины в современных продуктах сократились почти наполовину? Именно это может объяснить, почему даже при доступности свежих овощей и фруктов многие россияне жалуются на признаки авитаминоза.

Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины

Весенний авитаминоз — миф или реальность

Понятие "весенний авитаминоз", когда человеку не хватает витаминов после зимы, давно устарело. Сегодня свежие овощи и фрукты доступны круглый год. Почему же симптомы нехватки витаминов по-прежнему распространены?

Причина кроется в самих продуктах:

"Проблема заключается в том, что качество современных продуктов питания ухудшилось. Современные технологии переработки, выращивания, хранения и транспортировки привели к падению питательных веществ примерно на 50% по сравнению с серединой XX века", — отмечает эксперт.

Как распознать авитаминоз

Дефицит витаминов и микроэлементов проявляется следующим образом:

  • Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.
  • Частые простуды (более двух раз в год).
  • Быстрая физическая и умственная утомляемость.
  • Проблемы с пищеварением.
  • Снижение стрессоустойчивости.

Почему одних фруктов недостаточно

Многие считают, что решить проблему просто — достаточно есть больше фруктов. Но это не так просто:

"Одни только фрукты не могут полностью восполнить дефицит питательных веществ, особенно если он серьезный. За рекомендациями лучше обратиться к врачу", — предупреждает эксперт.

Правильный рацион — залог здоровья

Чтобы избежать авитаминоза, включайте в меню:

  • Свежую зелень.
  • Натуральные нерафинированные масла холодного отжима.
  • Разнообразные овощи и фрукты.
  • Качественные витаминно-минеральные комплексы по рекомендации врача.
  • Такой подход обеспечит организм всем необходимым даже при ухудшении качества продуктов.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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