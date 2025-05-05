Витамины исчезают на ваших глазах: узнайте, в чём виноваты современные продукты

Знаете ли вы, что витамины в современных продуктах сократились почти наполовину? Именно это может объяснить, почему даже при доступности свежих овощей и фруктов многие россияне жалуются на признаки авитаминоза.
Понятие "весенний авитаминоз", когда человеку не хватает витаминов после зимы, давно устарело. Сегодня свежие овощи и фрукты доступны круглый год. Почему же симптомы нехватки витаминов по-прежнему распространены?
Причина кроется в самих продуктах:
"Проблема заключается в том, что качество современных продуктов питания ухудшилось. Современные технологии переработки, выращивания, хранения и транспортировки привели к падению питательных веществ примерно на 50% по сравнению с серединой XX века", — отмечает эксперт.
Дефицит витаминов и микроэлементов проявляется следующим образом:
Многие считают, что решить проблему просто — достаточно есть больше фруктов. Но это не так просто:
"Одни только фрукты не могут полностью восполнить дефицит питательных веществ, особенно если он серьезный. За рекомендациями лучше обратиться к врачу", — предупреждает эксперт.
Чтобы избежать авитаминоза, включайте в меню:
Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.
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