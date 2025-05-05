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Маленький прибор, который решит большую проблему беспилотников

2:00
Наука

Представьте: устройство размером с обычную коробку способно заметить беспилотник на расстоянии в несколько километров. И это уже не фантастика, а вполне реальная разработка российских инженеров.

НРЛС
Фото: https://commons.wikimedia.org by Minvoda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
НРЛС

Компактность и эффективность

Сотрудники передовой инженерной школы Новгородского госуниверситета (НовГУ) создали уникальный радар под названием "Гардар". Этот радар способен замечать дроны, беспилотные катера и другие небольшие объекты на расстоянии до 3 километров. Сам прибор весит всего 7-8 кг и внешне напоминает компактную базовую станцию мобильной связи.

Как пояснили разработчики, "Гардар" функционирует на основе активной радиолокации, обрабатывая даже слабые сигналы, благодаря чему дальность его обнаружения сопоставима с гораздо более мощными аналогами.

Абсолютная безопасность для людей

Устройство настолько безопасно, что его можно использовать в местах массового скопления людей, ведь мощность излучения у радара примерно такая же, как у обычного мобильного телефона.

Возможности масштабирования

Одно устройство покрывает зону радиусом до 3 км. Если же объединить несколько таких устройств в единую сеть, получится создать непрерывное покрытие, контролирующее движение беспилотников над большими территориями.

Глобальная цель проекта

Главная задача, по словам директора ПИШ НовГУ Сергея Чеботарева, — создание сети контроля за всеми беспилотными аппаратами в воздухе. Это позволит отслеживать не только потенциально опасные, но и полезные дроны, используемые, например, для доставки грузов.

"Наша глобальная задача — создать сеть для контроля и сопровождения всех беспилотников, которые будут находиться в воздухе. В том числе тех, что используются в логистике и доставке", — подчеркнул Сергей Чеботарев.

Уточнения

Радиолокацио́нная ста́нция (РЛС), рада́р (англ. radar от radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности) — радиотехническая система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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