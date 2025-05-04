Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот хлам в авто стоит дороже, чем обручальное кольцо — и вот почему
Бюджетный ужин на скорую руку: запеченный картофель с беконом и сыром, который покорит всех
Тайна города Красный: трагическая судьба города, который был величественнее Лондона
Вазы, огоньки и качели: как обычная терраса стала мечтой
Как эффективно обогреть теплицу с помощью солнечного света
Афганская прогулка: древняя техника кочевых караванов, ее можно использовать для невероятного благополучия
Пахнет свежестью — действует на мозг: очень влияет на когнитивные функции
3,1 млрд рублей для будущего: Южморрыбфлот строит высокотехнологичный рыбзавод
Целлюлит уходит сам: четыре способа, которые не требуют диет и спорта

Математическая бомба: найден универсальный ключ к любым уравнениям

3:50
Наука

Одна из самых застарелых проблем алгебры наконец нашла неожиданное решение.

Число пи
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Число пи

Речь идет о полиномах высокой степени — уравнениях, где переменная возводится в пятую, шестую или даже более высокую степень. На протяжении столетий математики бились над загадкой: как найти универсальный метод решения таких уравнений? Древние вавилоняне еще в 1800 году до н. э. научились справляться с многочленами второй степени (вспомните школьную формулу с дискриминантом), а итальянские ученые в XVI веке одолели третью и четвертую степени. Но дальше прогресс застопорился.

Все изменилось в 1832 году, когда французский гений Эварист Галуа доказал: для уравнений пятой степени и выше не существует общей формулы в привычном смысле. Точнее, он показал, что лежащая в основе этих уравнений математическая симметрия разрушается, словно пазл, который невозможно собрать.

С тех пор ученые мирились с приближенными решениями, но не с точными. И вот теперь почётный профессор Сиднейского университета Норман Уайлдбергер заявил: он нашел выход. Совместно с ученым-компьютерщиком Дином Рубином они разработали метод, который обходит радикалы (те самые корни, где таится бесконечность) и открывает новую главу в алгебре.

Суть проблемы — в иррациональных числах. Возьмите простое на вид выражение $sqrt[3]{7}$. На деле это бесконечная десятичная дробь $1,9129118…$, которая длится вечно без повторений.

Математики привыкли обращаться с ней как с единым объектом, но Уайлдбергер называет это лукавством: бесконечность нельзя уместить даже на диске размером с Вселенную. Потому он давно "не верит в иррациональные числа" — по его мнению, они заводят алгебру в логические тупики. Ещё 15 лет назад профессор создал альтернативную теорию — рациональную тригонометрию, где синусы и косинусы не нужны, а все операции строятся на возведении в квадрат и простых арифметических действиях.

Новый метод решения полиномов основан на "степенны́х рядах" — особых последовательностях, где степени $x$ продолжаются до бесконечности, но в упрощённом виде. Это не просто математический трюк: Уайлдбергер с Рубином обнаружили связь с комбинаторикой — наукой о подсчёте вариантов. К примеру, знаменитые каталонские числа показывают, сколькими способами можно разрезать многоугольник на треугольники.

Эти числа уже работают в компьютерных алгоритмах и даже в биологии (например, при сворачивании молекул РНК). Так вот, сиднейские ученые расширили каталонские числа на несколько измерений и получили многомерные массивы — "Геоды" (Geodes). Именно они дают ключи к полиномам любой степени.

По словам Уайлдбергера, теперь даже кубические уравнения (где $x$ в пятой степени) получили четкое решение — не приближенное, а алгебраически точное. Это не только теоретический прорыв: компьютерные программы смогут обсчитывать уравнения гораздо быстрее, опираясь не на радикалы, а на конечные числовые последовательности.

Сам же профессор уверен: "Геоды" — лишь вершина нового айсберга. Их изучение откроет столько вопросов, что комбинаторщики будут заняты на годы вперед. "Это только начало", — улыбается Уайлдбергер.

Уточнения

Эвари́ст Галуа́ — французский математик, основатель современной высшей алгебры. Радикальный революционер-республиканец, он был застрелен на дуэли в возрасте двадцати лет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Авто
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке Аудио 
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Последние материалы
Тайна города Красный: трагическая судьба города, который был величественнее Лондона
Как эффективно обогреть теплицу с помощью солнечного света
Вазы, огоньки и качели: как обычная терраса стала мечтой
Афганская прогулка: древняя техника кочевых караванов, ее можно использовать для невероятного благополучия
3,1 млрд рублей для будущего: Южморрыбфлот строит высокотехнологичный рыбзавод
Пахнет свежестью — действует на мозг: очень влияет на когнитивные функции
Математическая бомба: найден универсальный ключ к любым уравнениям
Целлюлит уходит сам: четыре способа, которые не требуют диет и спорта
Не игрушка, а яд: 5 вещей, которые могут навредить питомцу прямо у вас в квартире
Эта зелень вкуснее петрушки и умеет держать давление под контролем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.