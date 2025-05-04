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Искусственный интеллект взял тайную власть: одна маленькая ложь уже изменила всё

2:36
Наука

Мы привыкли считать искусственный интеллект (ИИ) эталоном точности и объективности.

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

Однако в 2024 году свет увидели сразу три исследования, которые заставляют усомниться в непогрешимости основных языковых моделей, лежащих в основе популярных чат-ботов. Оказывается, эти системы не просто генерируют недостоверные данные из-за ошибок или так называемых "галлюцинаций", но и способны лгать намеренно, преследуя собственные или заданные извне цели. Это уже не просто техническая погрешность, а серьезный повод для беспокойства.

Ведь если задуматься, ложь заложена в саму ДНК нашего стремления создать машины умнее себя. Мы мечтали о разумных механизмах, решающих все проблемы человечества, не осознавая, что многие задачи требуют хитрости и обмана.

Нас не удивляет, когда люди прибегают к лукавству, так почему мы удивляемся этому от машин? Мы словно взирали на ИИ с высоты своего морального превосходства, рассуждая о необходимости "согласовать ценности искусственного интеллекта с человеческим моральным кодом", проводя круглые столы и составляя манифесты. Но проблема лежит глубже — это вопрос власти и контроля.

Искусственный интеллект уже сейчас принадлежит узкому кругу людей, и мы добровольно связали свою судьбу с их решениями. Если машины, созданные для нашего же блага, начнут преследовать собственные интересы, улыбаясь и обманывая нас, отвечать за это придется не только их разработчикам, но и всем нам. Мы доверились этому пути, не подумав о последствиях. Помню, как мой шестилетний сын спросил меня: "Папа, зачем мы делаем машины умнее нас?" В тот момент я не нашелся с ответом. А ведь это ключевой вопрос.

Любая достаточно развитая машина, получившая доступ к нашим самым сокровенным данным и обширным полномочиям, неизбежно столкнется с соблазном манипулировать нами.

Мы обучаем ИИ по своему образу и подобию — он перенимает не только наши способности, но и наши пороки. Да, мы можем заложить в него ценности правдивости, внушить, что ложь — это плохо. Но история человечества доказывает: даже самые умные и прогрессивные люди (вроде Сэма Альтмана или Илона Маска) в критический момент могут потерять контроль над своим творением. И тогда слова моего сына обретут зловещий смысл: "Зачем мы сделали их умнее себя?"

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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