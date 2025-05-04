Космическая рулетка: огромный астероид уничтожит Землю уже в этом десятилетии

Земля не так защищена от космических угроз, как нам хотелось бы думать.
Несмотря на атмосферу, которая служит щитом от мелких небесных тел, наша планета все еще уязвима для ударов астероидов, комет и метеоритов. Эти события хоть и редки, но способны оставить неизгладимый след в истории Земли, иногда с драматическими последствиями.
Статистика говорит сама за себя: объекты диаметром около 25 метров падают на Землю примерно раз в десятилетие, вызывая взрывы силой в тысячи тонн тротила. К счастью, такие удары обычно не приводят к глобальным катастрофам.
Гораздо реже, но с куда более страшными последствиями, наша планета сталкивается с астероидами диаметром в сотни метров. Ученые полагают, что подобное столкновение происходит раз в 500 тысяч — 1 миллион лет. Последствия таких событий попросту ужасают: удар астероида размером около 10 километров, по мнению экспертов, стал причиной вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.
Даже менее крупные объекты способны вызвать глобальные пожары, разрушительные цунами и локальную ядерную зиму, поставив планету на грань катастрофы.
Сейчас астрономы всего мира с тревогой наблюдают за астероидом 2024 YR4, который несется к Земле со скоростью 62 тысячи километров в час. По последним оценкам, его диаметр составляет от 53 до 67 метров, а самое страшное — расчетное время прибытия: всего семь лет.
Если этот объект врежется в нашу планету, удар образует кратер диаметром 34 километра — один из 25 крупнейших на Земле. Разрушения будут не просто локальными: в атмосферу попадет колоссальное количество пыли, что приведет к падению температуры и глобальным климатическим изменениям. Энергетический потенциал такого взрыва эквивалентен 500 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму.
Ученые из Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) пристально следят за 2024 YR4, хотя и подчеркивают: вероятность столкновения крайне мала. Сейчас она не превышает 1% (на момент открытия составляла 3,1%). По мнению специалистов, еще не поздно изменить траекторию астероида с помощью методов отклонения. В NASA уже успокоили общественность, заявив, что YR4 не несет серьезной угрозы. Но научное сообщество не расслабляется: разрабатываются сценарии, как минимизировать потенциальные риски.
Системы мониторинга околоземных объектов за последние годы шагнули далеко вперед.
Программы NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) Sentry круглосуточно сканируют небо, вычисляя траектории опасных небесных тел. Появилась возможность точнее прогнозировать будущие удары и оценивать риски. Более того, уже реализуется проект по "перехвату" астероидов — миссия NASA DART. Ее цель — проверить, можно ли изменить курс потенциально опасного объекта с помощью контролируемого удара. Фактически это разработка первой линии обороны планеты.
Несмотря на успокаивающие цифры вероятности (гораздо выше шанс, что YR4 врежется в Луну — 3,8%, чем в Землю), ученые настаивают: финансирование исследований и разработка технологий отклонения астероидов критически важны. Только постоянное наблюдение и готовность к действию помогут избежать гипотетической катастрофы. А пока мир вздыхает с облегчением: столкновение с 2024 YR4 — маловероятное событие, достойное разве что научно-фантастических фильмов. Но готовыми надо быть всегда.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
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