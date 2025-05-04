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Космическая рулетка: огромный астероид уничтожит Землю уже в этом десятилетии

4:05
Наука

Земля не так защищена от космических угроз, как нам хотелось бы думать.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Несмотря на атмосферу, которая служит щитом от мелких небесных тел, наша планета все еще уязвима для ударов астероидов, комет и метеоритов. Эти события хоть и редки, но способны оставить неизгладимый след в истории Земли, иногда с драматическими последствиями.

Статистика говорит сама за себя: объекты диаметром около 25 метров падают на Землю примерно раз в десятилетие, вызывая взрывы силой в тысячи тонн тротила. К счастью, такие удары обычно не приводят к глобальным катастрофам.

Гораздо реже, но с куда более страшными последствиями, наша планета сталкивается с астероидами диаметром в сотни метров. Ученые полагают, что подобное столкновение происходит раз в 500 тысяч — 1 миллион лет. Последствия таких событий попросту ужасают: удар астероида размером около 10 километров, по мнению экспертов, стал причиной вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.

Даже менее крупные объекты способны вызвать глобальные пожары, разрушительные цунами и локальную ядерную зиму, поставив планету на грань катастрофы.

Сейчас астрономы всего мира с тревогой наблюдают за астероидом 2024 YR4, который несется к Земле со скоростью 62 тысячи километров в час. По последним оценкам, его диаметр составляет от 53 до 67 метров, а самое страшное — расчетное время прибытия: всего семь лет.

Если этот объект врежется в нашу планету, удар образует кратер диаметром 34 километра — один из 25 крупнейших на Земле. Разрушения будут не просто локальными: в атмосферу попадет колоссальное количество пыли, что приведет к падению температуры и глобальным климатическим изменениям. Энергетический потенциал такого взрыва эквивалентен 500 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму.

Ученые из Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) пристально следят за 2024 YR4, хотя и подчеркивают: вероятность столкновения крайне мала. Сейчас она не превышает 1% (на момент открытия составляла 3,1%). По мнению специалистов, еще не поздно изменить траекторию астероида с помощью методов отклонения. В NASA уже успокоили общественность, заявив, что YR4 не несет серьезной угрозы. Но научное сообщество не расслабляется: разрабатываются сценарии, как минимизировать потенциальные риски.

Системы мониторинга околоземных объектов за последние годы шагнули далеко вперед.

Программы NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) Sentry круглосуточно сканируют небо, вычисляя траектории опасных небесных тел. Появилась возможность точнее прогнозировать будущие удары и оценивать риски. Более того, уже реализуется проект по "перехвату" астероидов — миссия NASA DART. Ее цель — проверить, можно ли изменить курс потенциально опасного объекта с помощью контролируемого удара. Фактически это разработка первой линии обороны планеты.

Несмотря на успокаивающие цифры вероятности (гораздо выше шанс, что YR4 врежется в Луну — 3,8%, чем в Землю), ученые настаивают: финансирование исследований и разработка технологий отклонения астероидов критически важны. Только постоянное наблюдение и готовность к действию помогут избежать гипотетической катастрофы. А пока мир вздыхает с облегчением: столкновение с 2024 YR4 — маловероятное событие, достойное разве что научно-фантастических фильмов. Но готовыми надо быть всегда.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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