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Где скрывается сознание? Исследование нейробиологов открывает новые горизонты

1:59
Наука

Вопрос о том, где в мозге возникает сознание, остается открытым, и нейробиологи не пришли к единому мнению по этому поводу.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Это связано с тем, что сознание трудно исследовать научными методами, поскольку его нельзя наблюдать извне. Как отметил Роберт Чис-Сиур из Университета Сассекса, исследовать сознание можно только через поведение и работу мозга, но сам опыт остается недоступным для наблюдения.

Существует две ведущие теории, описывающие, как появляется сознание: интегрированная информация (IIT) и глобальное нейронное рабочее пространство (GNWT). Эти теории существенно различаются, исходя из разных предположений и данных. Чтобы сравнить их, группа ученых, собранная в рамках Cogitate Consortium, провела обширное исследование с использованием нейровизуализации. Результаты, опубликованные в журнале Nature, не привели к однозначным выводам и задали больше вопросов, чем ответов. В ходе предварительных исследований теория IIT была подвергнута критике и названа "лженаукой".

GNWT предполагает, что сознание — это своего рода сцена, на которой определенные стимулы, такие как звуки или цвета, попадают в фокус нашего внимания. В то же время интегрированная информационная теория определяет сознание через свойства системы, необходимыми для обработки информации, утверждая, что чем больше информации обрабатывается, тем более сознательной становится система.

Обе теории предполагают проверяемые прогнозы о работе мозга при осознании. Например, по GNWT, префронтальная кора мозга фокусируется на информации, когда она впервые осознается, а по IIT, осознанное восприятие активируется в задней части мозга, где нейронные сети более плотно связаны, пишет scientificamerican.

Уточнения

Созна́ние — состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий собственной жизни и событий внешнего мира, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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