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Геологи разгадали загадку Тихого океана: подводные вулканы и плато связывает одна горячая точка

3:45
Наука

В течение десятилетий геологи пытались разгадать одну из самых таинственных головоломок планеты: могла ли невидимая сила под Тихим океаном одновременно породить цепь подводных вулканов и самое крупное вулканическое плато на Земле?

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Как показало новое исследование, да. И это открытие переворачивает устоявшиеся научные взгляды на поведение земной коры.

Ученые из Университета Мэриленда и Гавайского университета смогли установить связь между двумя удаленными геологическими образованиями — хребтом Луисвилл и плато Онтонг Ява. Их работа, опубликованная в журнале Nature может переписать ключевые главы учебников по геологии.

На первый взгляд, ничего не объединяет подводный хребет Луисвилл на юге Тихого океана и массивное плато Онтонг Ява к северу от Соломоновых островов. Однако, как поясняет ведущий автор исследования Вал Финлейсон, обе структуры носят отпечаток одной и той же глубокой вулканической активности — горячей точки, существующей миллионы лет.

"До сих пор перед нами была разрозненная мозаика вулканических образований, — отмечает Финлейсон. — Теперь же мы впервые можем выстроить целостную картину, объединяющую вулканы южной и западной частей Тихого океана".

Горячая точка Луисвилл — это вулканическая область, извергающая магму сквозь океанское дно, в то время как литосферная плита над ней медленно движется. Этот процесс создаёт цепочку вулканов, аналогичную следам от шагов на песке: ближайшие к горячей точке вулканы молоды, а старейшие — "уплыли" прочь вместе с движущейся плитой.

Но часть этих вулканических следов была утеряна — одни оказались поглощены в зонах субдукции, другие были "стерты" в глубинах земной коры, из-за чего связь с Онтонг Ява долго оставалась незамеченной.

Решающий момент наступил, когда ученые исследовали подводные горы у Самоа. Ожидая найти молодые образования, они неожиданно обнаружили породы гораздо более древнего происхождения. Изотопный и химический анализ показал: эти горы — остатки вулканической цепи, связанной с той самой горячей точкой Луисвилл.

"Эти следы почти стёрты, но всё ещё различимы, — говорит Финлейсон. — Мы сумели проследить, как горячая точка породила плато Онтонг Ява, а затем продолжила создавать вулканические цепи по мере движения океанской плиты".

Плато Онтонг Ява, по размеру сопоставимое с целым континентом, долгое время ставило учёных в тупик. Его происхождение оставалось тайной до сегодняшнего дня. Новое исследование не только проливает свет на его древнюю историю, но и демонстрирует, как тектонические процессы могут как скрывать, так и раскрывать глубинные тайны Земли.

Связь между Луисвиллом и Онтонг Ява — это не просто геологическая головоломка. Это ключ к пониманию формирования островных систем, на которых живут миллионы людей — от Гавайев до Таити. Более точное понимание движения Тихоокеанской плиты поможет прогнозировать будущие извержения, лучше планировать научные экспедиции и защищать уязвимые регионы.

Следующий шаг — применить новую модель к другим загадочным геологическим структурам как под водой, так и на суше. Это открытие открывает новые горизонты в вулканологии и заставляет по-новому взглянуть на тектоническое прошлое Тихого океана, пишет meteobalkans.

Уточнения

Плато́ (фр. plateau, от plat — «плоский») — возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо разделённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от соседних равнинных пространств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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