Грибы с интеллектом? Удивительное открытие о Phanerochaete velutina шокирует учёных

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Грибы, которых мы часто воспринимаем как простейшие организмы, начинают рушить устоявшиеся взгляды на природу.

Фото: commons.wikimedia.org by 272447, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ грибы

Новое исследование, проведённое учеными из Университета Тохоку и Колледжа Нагаока в Японии, предполагает, что эти существа могут обладать зачатками когнитивных способностей. Работа под руководством профессора Ю Фукасавы, опубликованная в журнале Fungal Ecology, поднимает важные вопросы о том, насколько сложны на самом деле грибы.

На первый взгляд, грибы кажутся неподвижными и простыми, но в действительности они обитают в динамичной среде. Гриб Phanerochaete velutina формирует мицелий — разветвленную подземную сеть, которая функционирует почти как нейронная система. Эта сеть не только транспортирует питательные вещества, но и, как выяснилось, может передавать информацию, позволяя грибам эффективно использовать ресурсы. Это открытие ставит под сомнение наши прежние знания о грибах.

Ученые провели эксперименты, в ходе которых размещали деревянные блоки в форме круга и креста, чтобы наблюдать, как Phanerochaete velutina будет реагировать. Ожидалось, что рост будет случайным, но результаты оказались куда интереснее.

В крестовидной конфигурации мицелий активно развивался на внешних блоках, что говорит о способности гриба анализировать окружающую среду и корректировать своё поведение. Возникает закономерный вопрос: как организм, не имеющий ни мозга, ни нервной системы, может так точно адаптироваться?

Результаты исследования показали, что Phanerochaete velutina не просто растет — он выбирает направление роста в зависимости от условий. В круговой структуре гриб распространялся равномерно, а в крестовой — сосредоточился на отдельных участках. Это говорит о том, что гриб "ощущает" своё окружение и реагирует на него, проявляя признаки примитивного мышления.

Исследователи считают, что подобное поведение можно расценивать как элементарную форму интеллекта. Несмотря на отсутствие сознания в привычном понимании, грибы демонстрируют способности к обучению, запоминанию и решению задач — качества, ранее приписываемые только животным и человеку.

Открытия, сделанные в ходе изучения Phanerochaete velutina, заставляют переосмыслить само понятие интеллекта. Грибы могут не "думать" как мы, но их поведение говорит о наличии сложных адаптивных механизмов. Это повод взглянуть на них под новым углом и расширить наши представления о разуме в природе, передает correiobraziliense.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассу́док») или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

