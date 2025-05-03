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Проблемы с GPS в Чёрном море: что скрывает новая магнитная навигация

1:23
Наука

Недавно пилоты транспортных самолетов и моряки Балтийского флота столкнулись с помехами GPS-сигнала в Черном море, что связано с текущими конфликтами и деятельностью некоторых соседних стран.

Самолет
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолет

Сигналы GPS могут как полностью пропадать, так и показывать неверное местоположение, но навигаторы могут справляться с этими проблемами.

Хотя GPS является важным навигационным инструментом, его уязвимость подчеркивает необходимость использования альтернативных методов навигации. Одним из новых подходов является технология, разработанная австралийской компанией Q-CTRL. Эта технология основана на измерении аномалий в магнитном поле Земли, которые действуют как уникальные отпечатки пальцев для различных мест на поверхности планеты.

Если навигатор имеет точную карту этих аномалий, он может определять свое местоположение с высокой точностью, используя метод, известный как MagNav (магнитная навигация). Основным компонентом данной технологии является квантовый магнитометр, который использует группу атомов, изменяющих свое состояние в зависимости от силы и направления магнитного поля. Это позволяет точно определять характеристики магнитного поля и, следовательно, местоположение, пишет idnes.

Уточнения

GPS (англ. Global Positioning System) — американская система глобального позиционирования, читается Джи Пи Эс, также ГПС (глобальная позиционирующая система) — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет почти при любой погоде определять местоположение в любом месте Земли (исключая приполярные области) и околоземного космического пространства. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в настоящее время доступна для использования в гражданских целях — нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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