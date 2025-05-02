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Искусственный интеллект в действии: как 90% сотрудников Dukaan заменили чат-ботами

1:25
Наука

В Индии генеральный директор компании Dukaan Суумит Шах провел смелый эксперимент с искусственным интеллектом, решив заменить 90% своих сотрудников чат-ботами.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Этот шаг был направлен на сокращение эксплуатационных расходов и улучшение качества обслуживания клиентов.

По прошествии года после этой радикальной реорганизации менеджер подвел итоги: результаты оказались положительными. Производительность чат-ботов превзошла ожидания в нескольких ключевых показателях. Время отклика на запросы клиентов сократилось с двух минут до почти мгновенной реакции, а время на решение клиентских проблем снизилось на более чем два часа до всего нескольких минут.

Этот случай подчеркивает возможные социальные последствия замены человеческого труда искусственным интеллектом. Эффективность и снижение ошибок рассматриваются как важные преимущества автоматизации, однако возникают серьезные этические вопросы касательно социальной ответственности бизнеса и его влияния на сотрудников.

Эксперимент Dukaan стал ярким примером того, как автоматизация может изменить индустрию электронной торговли, где унифицированные процессы и предсказуемые клиентские взаимодействия создают благоприятные условия для внедрения технологий, пишет iefimerida.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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