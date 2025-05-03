Битва за бозон Хиггса: секреты Вселенной на дне Женевского озера

На границе Франции и Швейцарии уже работает самая крупная научная установка в мире — Большой адронный коллайдер (LHC). Именно он помог открыть бозон Хиггса — загадочную частицу, которая объясняет, почему всё в нашей Вселенной обладает массой. Но его эпоха подходит к концу. Физики уже строят планы на следующую машину, размер которой в три раза превзойдёт LHC.
Новый проект CERN — Future Circular Collider (FCC) — должен превзойти всё, что человечество строило ранее.
Планируется, что его подземный тоннель протяжённостью 91 км протянется под Женевским озером, между Альпами и Юрскими горами. Это будет настоящий "монстр" среди ускорителей.
Стандартная модель физики описывает фундаментальные частицы и их взаимодействие. Но она не объясняет всё. Например:
FCC может помочь найти ответы на эти загадки. Особенно интересен вопрос: придаёт ли поле Хиггса массу самому бозону Хиггса?
Пока Европа обсуждает строительство FCC, Китай активно продвигает свой проект — 100-километровый коллайдер CEPC.
В Японии тоже не сидят сложа руки: там разрабатывают International Linear Collider. На этом фоне возникает дилемма — стоит ли Европе запускать столь дорогой проект, если другие страны успеют первыми?
Ожидается, что первый этап FCC обойдётся в 15 миллиардов швейцарских франков. Второй — ещё дороже: около 19 миллиардов.
Но часть затрат планируют покрыть из существующего бюджета CERN, и строительство займёт десятилетия. Запуск второй фазы — не раньше 2070 года.
Коллайдеры приносят не только научные открытия. Медицинские технологии, бесплатное ПО и даже интернет — всё это стало возможным благодаря таким проектам.
Бозо́н Хи́ггса хи́ггсовский бозо́н, хиггсо́н (англ. Higgs boson) — элементарная частица (бозон), квант поля Хиггса, с необходимостью возникающий в Стандартной модели физики элементарных частиц вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. Постулирован британским физиком Питером Хиггсом в его фундаментальных статьях, вышедших в 1964 году.
Европе́йская организа́ция по я́дерным иссле́дованиям, ЦЕРН (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий. Учреждена в 1954 году, штаб-квартира расположена в Мерене у границы Швейцарии и Франции.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.