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Неожиданное решение для спасения экосистем! Искусственные рифы могут изменить будущее океанов

2:23
Наука

С начала 2023 года обесцвечивание кораллов затронуло 83 рифа по всему миру — к такому выводу пришло недавно Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Большой Барьерный Риф
Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой Барьерный Риф

Ученые всерьез обеспокоены угрозой массовой гибели этих хрупких экосистем и их обитателей — рыб, ракообразных, головоногих и других морских существ. Однако специалисты из Университета штата Флорида предлагают возможное инновационное решение.

Они разработали бетонные блоки, напечатанные на 3D-принтере, под названием BIOCAP, вдохновлённые формой естественных коралловых рифов. Их рельефная поверхность привлекает мелких морских животных, которые обычно обитают в подобных природных укрытиях.

На таких искусственных рифах могут поселиться устрицы, морские уточки, небольшие рыбки. Кроме того, конструкции способны выполнять защитную функцию — как и природные рифы, они будут поглощать силу волн, предотвращая размывание берегов.

Внутри модулей имеются многочисленные отверстия и карманы, которые служат укрытиями для морских обитателей. Особенно полезны устрицы — всего одна особь способна за сутки профильтровать до 190 литров воды. Это улучшает качество воды, способствует росту морских водорослей, которые, в свою очередь, поглощают углерод и выделяют кислород — важный вклад в стабилизацию климата.

Пока что проект находится на стадии пилотного эксперимента. Его финансируют Агентство по охране окружающей среды США и Национальный научный фонд. Первые бетонные рифы планируют установить весной в парке Морнингсайд в Майами.

Кроме экологической функции, плитки будут выполнять и роль сенсоров — измерять давление, уровень волн и pH воды. За поведением морских организмов следят камеры. Исследователи хотят выяснить, насколько успешно работают эти искусственные рифы и насколько активно в них поселяется морская жизнь. Если эксперимент окажется удачным, BIOCAP может стать эффективным решением для защиты прибрежных зон с пользой для экологии, пишет nedd.tiscali.

Уточнения

Риф (нидерл  rif «ребро») — подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. Образуется при разрушении скалистого дна и берегов либо в результате разрастания колоний коралловых полипов, некоторых водорослей и других рифостроящих организмов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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