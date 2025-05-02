Космический микс: Млечный Путь и Андромеда могут создать новую галактику

Всего сто лет назад человечество осознало, что Вселенная простирается далеко за пределы Млечного Пути.
Это открытие принадлежит астроному Эдвину Хабблу, который, наблюдая особую звезду, понял, что она находится гораздо дальше, чем любые объекты внутри нашей галактики. Так была определена галактика Андромеда, и стало ясно, что во Вселенной существуют миллиарды других галактик.
С тех пор учёные исследуют космос с помощью всё более совершенных телескопов. Сегодня мы знаем: галактик действительно огромное множество, и ближайшая к нам — та самая Андромеда. Более того, по данным NASA, она движется в сторону Млечного Пути и может столкнуться с ним примерно через четыре миллиарда лет.
Хотя идея столкновения звучит тревожно, на самом деле это не будет похоже на удар двух твердых тел. Галактики состоят в основном из пустоты, поэтому звёзды почти не будут сталкиваться. Вместо этого произойдёт объединение — формирование новой, эллиптической галактики. Настоящая космическая "смесь".
Согласно моделированию, основанному на данных с телескопов "Хаббл" и "Гайя", наша Солнечная система, включая Землю, скорее всего, переживёт это грандиозное событие. Однако из-за перераспределения гравитационных сил она может быть "вытеснена" в другую часть новой галактики. Солнце окажется совсем не там, где находится сейчас, но на жизнь на Земле это напрямую не повлияет.
Ученые провели симуляции на основе масс и движения крупнейших галактик так называемой Локальной группы, чтобы понять, как они будут эволюционировать в течение следующих 10 миллиардов лет. Некоторые из результатов оказались неожиданными.
Исследование, размещённое на сервере предварительных публикаций arXiv и пока не прошедшее рецензирование, показывает: исход событий зависит от множества факторов. Например, важную роль играет сила гравитационного трения — она тормозит движение галактик и способствует их сближению. Если же трение окажется слабее, чем предполагается, столкновение может вовсе не произойти.
По словам исследователей, вероятность того, что Млечный Путь и Андромеда в итоге не столкнутся, достигает 50%. Всё зависит от нюансов, которые пока трудно измерить с высокой точностью. Поэтому дальнейшие наблюдения крайне важны для более точного прогноза будущего нашей галактики.
Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.
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