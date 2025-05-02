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Космический микс: Млечный Путь и Андромеда могут создать новую галактику

2:39
Наука

Всего сто лет назад человечество осознало, что Вселенная простирается далеко за пределы Млечного Пути.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Это открытие принадлежит астроному Эдвину Хабблу, который, наблюдая особую звезду, понял, что она находится гораздо дальше, чем любые объекты внутри нашей галактики. Так была определена галактика Андромеда, и стало ясно, что во Вселенной существуют миллиарды других галактик.

С тех пор учёные исследуют космос с помощью всё более совершенных телескопов. Сегодня мы знаем: галактик действительно огромное множество, и ближайшая к нам — та самая Андромеда. Более того, по данным NASA, она движется в сторону Млечного Пути и может столкнуться с ним примерно через четыре миллиарда лет.

Хотя идея столкновения звучит тревожно, на самом деле это не будет похоже на удар двух твердых тел. Галактики состоят в основном из пустоты, поэтому звёзды почти не будут сталкиваться. Вместо этого произойдёт объединение — формирование новой, эллиптической галактики. Настоящая космическая "смесь".

Согласно моделированию, основанному на данных с телескопов "Хаббл" и "Гайя", наша Солнечная система, включая Землю, скорее всего, переживёт это грандиозное событие. Однако из-за перераспределения гравитационных сил она может быть "вытеснена" в другую часть новой галактики. Солнце окажется совсем не там, где находится сейчас, но на жизнь на Земле это напрямую не повлияет.

Ученые провели симуляции на основе масс и движения крупнейших галактик так называемой Локальной группы, чтобы понять, как они будут эволюционировать в течение следующих 10 миллиардов лет. Некоторые из результатов оказались неожиданными.

Исследование, размещённое на сервере предварительных публикаций arXiv и пока не прошедшее рецензирование, показывает: исход событий зависит от множества факторов. Например, важную роль играет сила гравитационного трения — она тормозит движение галактик и способствует их сближению. Если же трение окажется слабее, чем предполагается, столкновение может вовсе не произойти.

По словам исследователей, вероятность того, что Млечный Путь и Андромеда в итоге не столкнутся, достигает 50%. Всё зависит от нюансов, которые пока трудно измерить с высокой точностью. Поэтому дальнейшие наблюдения крайне важны для более точного прогноза будущего нашей галактики.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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