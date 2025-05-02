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Озеро, где утонуло тысяча кораблей — и каждый хранит свою историю

1:50
Наука

Озёра кажутся спокойными и тихими, но за их зеркальной гладью скрываются удивительные рекорды. Например, водоём, который больше целой страны. Или озеро, где до сих пор находят древние скалы возрастом в 2,7 миллиарда лет.

Мьянма, озеро Инле
Фото: Вадим Савицкий
Мьянма, озеро Инле

Каспийское море — лидер по размеру, хоть и озеро. Без выхода к океану, но с солёной водой и глубиной в километр, оно омывает сразу пять стран и не уступает по масштабу настоящим морям.

Верхнее озеро — пресноводный гигант с площадью 82,4 тыс. км². Его берега хранят следы древней Земли: скалам тут — миллиарды лет. Вместе с остальными Великими озёрами оно формирует 20% всей пресной воды планеты.

Озеро Виктория — молодое, капризное и африканское. То исчезает, то возвращается. Но по площади обгоняет некоторые моря и снабжает жизнью целые страны.

Гурон — озеро с мрачной славой: более 1000 кораблей ушли на дно. Здесь же — крупнейший остров, находящийся внутри озёрной системы.

Танганьика — не озеро, а стрела на карте. Почти 700 км длины и второе место по глубине после Байкала. А рядом с берегами — масличные пальмы, рис и… мухи цеце.

Байкал — кладовая пресной воды и рекордсмен по глубине. Живёт миллионы лет, прячет нерп, омулей и рыбу-маслянку — все эндемики.

А ещё есть озёра, где водятся пёстрые окуни-цихлиды, где можно поймать 30-килограммовую форель или увидеть крошечную собаку, считавшуюся вымершей. В каждом из них — свой характер, климат, легенды.

Уточнения

О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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