Живёт на дне, ест кости и не имеет рта: вот кого скрывают глубины океана

На глубине, где давление ломает сталь, а свет — редкий гость, природа творит по своим правилам. Здесь обитают такие существа, что даже Ктулху бы удивился.
Архитеутис — кальмар, о котором писали легенды
Именно он стал прообразом кракена. Вытянутые щупальца длиной до 18 метров, глаза размером с мяч и три сердца, перекачивающих голубую кровь — идеальное чудовище глубин. Питается своими сородичами и рыбами, ловит добычу как садовник стрижет кусты: точно и резко. Но даже он не король — его охотятся кашалоты и акулы.
Хаулиод — рыбка с клыками, как у дракона
Эта зубастая кроха (до 35 см) способна заглотить добычу, равную двум третям её тела. А светящийся плавник на спине — натуральная приманка. Ждёт по 12 дней, чтобы съесть что-то внушительное. Живёт на глубине до 4 км.
Плащеносная акула — живая реликвия
Похожа скорее на гигантскую змею, чем на акулу. Проглатывает добычу целиком, а ловит её как удав — резким броском из тени. Острые, как иглы, зубы не дают шанса на побег.
Оседакс — зомби-червь, который ест кости
Рта и кишечника у него нет. А вот аппетит — на зависть. С помощью бактерий он питается… костями мёртвых китов. Обнаружен на глубине 2800 метров. Название с латыни — "пожиратель костей".
Рыба-капля — печальная звезда интернета
В родной среде она обычна. Но стоит поднять её наверх — и перед вами трогательная, студенистая грусть с глазами. Из-за давления тело "размазывается". Она стала символом Общества защиты уродливых животных.
Абиссобротула — хозяйка бездны
Живёт на рекордной глубине — 8300 метров. Маленькая, около 10 см, с глазами, которые почти не видят, и сенсорными порами на голове. Больше похожа на легенду, чем на реальность.
Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.