Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сказала да: актриса Агата Муцениеце выходит замуж во второй раз   
Эти маски для лица работают лучше покупных! Убедитесь сами — рецепты для каждого типа кожи
Космический микс: Млечный Путь и Андромеда могут создать новую галактику
Секрет идеального хот-дога без булки: неожиданный вкус, который вас порадует
Не надо жить в спортзале: программа для тех, кто хочет результат, а не усталость
Садовод-эксперт объясняет, почему стоит посадить этот простой цветок в своем саду
Секрет холодных оттенков блонд: когда фиолетового мало, в дело вступает черный шампунь
100-летние чаще всего имели эту группу крови: что о ней узнали в лабораториях
Ожирение у собаки опаснее, чем вы думаете: последствия пугают даже врачей

Живёт на дне, ест кости и не имеет рта: вот кого скрывают глубины океана

2:09
Наука

На глубине, где давление ломает сталь, а свет — редкий гость, природа творит по своим правилам. Здесь обитают такие существа, что даже Ктулху бы удивился.

Морская рыба
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская рыба

Архитеутис — кальмар, о котором писали легенды

Именно он стал прообразом кракена. Вытянутые щупальца длиной до 18 метров, глаза размером с мяч и три сердца, перекачивающих голубую кровь — идеальное чудовище глубин. Питается своими сородичами и рыбами, ловит добычу как садовник стрижет кусты: точно и резко. Но даже он не король — его охотятся кашалоты и акулы.

Хаулиод — рыбка с клыками, как у дракона

Эта зубастая кроха (до 35 см) способна заглотить добычу, равную двум третям её тела. А светящийся плавник на спине — натуральная приманка. Ждёт по 12 дней, чтобы съесть что-то внушительное. Живёт на глубине до 4 км.

Плащеносная акула — живая реликвия

Похожа скорее на гигантскую змею, чем на акулу. Проглатывает добычу целиком, а ловит её как удав — резким броском из тени. Острые, как иглы, зубы не дают шанса на побег.

Оседакс — зомби-червь, который ест кости

Рта и кишечника у него нет. А вот аппетит — на зависть. С помощью бактерий он питается… костями мёртвых китов. Обнаружен на глубине 2800 метров. Название с латыни — "пожиратель костей".

Рыба-капля — печальная звезда интернета

В родной среде она обычна. Но стоит поднять её наверх — и перед вами трогательная, студенистая грусть с глазами. Из-за давления тело "размазывается". Она стала символом Общества защиты уродливых животных.

Абиссобротула — хозяйка бездны

Живёт на рекордной глубине — 8300 метров. Маленькая, около 10 см, с глазами, которые почти не видят, и сенсорными порами на голове. Больше похожа на легенду, чем на реальность.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Авто
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Садоводство, цветоводство
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Последние материалы
Секрет идеального хот-дога без булки: неожиданный вкус, который вас порадует
Не надо жить в спортзале: программа для тех, кто хочет результат, а не усталость
Садовод-эксперт объясняет, почему стоит посадить этот простой цветок в своем саду
Секрет холодных оттенков блонд: когда фиолетового мало, в дело вступает черный шампунь
100-летние чаще всего имели эту группу крови: что о ней узнали в лабораториях
Ожирение у собаки опаснее, чем вы думаете: последствия пугают даже врачей
Трюк с бумажными полотенцами, который позволяет экономить электроэнергию в вашем холодильнике
Один из самых красивых городов Европы оказался незаслуженно забыт
Лень как образ жизни: 15 животных, которым и пальцем шевельнуть жалко
Озеро, где утонуло тысяча кораблей — и каждый хранит свою историю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.