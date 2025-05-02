Пятый океан — это серьёзно? Почему его границы до сих пор спорные

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Кажется, всё просто: на Земле четыре океана. Так учили в школе — Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Но с некоторых пор на картах всё чаще появляется пятый — Южный. Так сколько же океанов на планете на самом деле?

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

От идеи до карты

Упоминания о Южном океане появились ещё в XVII веке — задолго до того, как туда добрались исследователи. Уже тогда мореходы отмечали, что в южной части планеты вода и течение ведут себя иначе: льдины, бурные ветра и слияние трёх океанов делали эту зону уникальной. В XX веке споры обособили Южный как самостоятельный объект. В 1920-х его границы впервые утвердила Международная гидрографическая организация (МГО), но со временем отозвала это решение — до 2000-х годов.

Что теперь

В 2023 году МГО снова подтвердила статус Южного океана. Его признали отдельным водным массивом с чёткими границами. Но тут начались сложности. Не все государства поддержали очертания, некоторые страны используют собственные версии, а рекомендации — лишь необязательные. Поэтому Южный океан может быть на одних картах, но отсутствовать на других.

Российские карты чаще всего его показывают, но и здесь есть нюансы. Официальных заявлений от ВМФ или геонавигации не найти, а формулировки вроде "южная часть океана" до сих пор встречаются даже в официальных источниках.

А ещё:

Более 50% кислорода на планете — заслуга не деревьев, а океанического планктона.

Уровень воды в океане ежегодно поднимается на 3 мм.

Вода на планете покрывает более 70% поверхности — и в ней уже плавает 171 трлн пластиковых фрагментов.

Южный океан всё ещё на грани: его признают, рисуют, упоминают, но по-настоящему "официальным" он станет только тогда, когда большинство стран согласится с его статусом. А пока можно сказать: их пять — но с оговоркой.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. Океан находится в непрерывном взаимодействии с атмосферой и земной корой.

