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На дне океана — бомба с часовым механизмом: подводный вулкан раздувается до предела

2:26
Наука

Подводная гора Axial, находящаяся почти в полутора километрах под поверхностью Тихого океана у берегов Орегона, снова подаёт тревожные сигналы. Последний раз она извергалась в 2015 году, выбросив лаву длиной почти в милю. Сегодня учёные всерьёз обеспокоены: вулкан "вздулся" до тех же размеров, что и перед последними тремя извержениями.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

"Со временем вулкан раздувается из-за скопления магмы под поверхностью. Если гипотеза верна, то это означает, что он действительно может взорваться в любой момент", — объясняет морской геофизик Уильям Уилкок.

200 землетрясений в день — уже норма

Сейчас в районе Axial фиксируют от 200 до 300 землетрясений ежедневно. А в дни сильных отливов их число может доходить до 1000. По словам декана колледжа окружающей среды Вашингтонского университета Майи Толстой, именно колебания давления воды на кору земли провоцируют увеличение сейсмической активности.

"Ось находится в состоянии критического напряжения. Очень интересно будет наблюдать, повлияет ли это на вероятность извержения", — говорит Толстой.

Почему это важно

Axial — не просто вулкан. Это часть экосистемы, уникального подводного мира. Здесь обитают виды, которые встречаются только в горячих источниках морского дна. В случае извержения, как это было в 2011 году, вся флора и фауна в зоне выброса погибает. Но — и это удивительно — уже через пару месяцев жизнь возвращается.

"Это удивительно устойчивые экосистемы. Когда мы вернулись спустя три месяца, на месте извержения снова появились животные и бактерии", — говорит профессор Дебора Келли.

Что происходит при извержении

Когда магма поднимается со дна, газы в ней начинают расширяться, провоцируя взрыв. Но под водой происходит иная реакция: из-за давления океана лава мгновенно затвердевает — это называется закалкой.

Axial — часть горячей точки в земной мантии. Потоки магмы поднимаются снизу, создавая целые цепочки подводных вулканов. 75% всех извержений на Земле происходят именно в океанах, но увидеть их вживую пока не удавалось никому.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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