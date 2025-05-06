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Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка

Наука

Крупнейшее гидротехническое сооружение в мире — плотина "Три ущелья" в Китае — оказало измеримое влияние на вращение нашей планеты. По данным NASA, массивный объём воды, удерживаемый плотиной, перераспределил массу Земли, увеличив её момент инерции и замедлив вращение.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Как плотина влияет на вращение планеты

Плотина "Три ущелья", расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй, является крупнейшей гидроэлектростанцией в мире. Её водохранилище вмещает около 40 миллиардов кубометров воды, что эквивалентно 39 триллионам килограммов. Когда такой объём воды скапливается на определённой высоте, происходит перераспределение массы планеты, что увеличивает момент инерции Земли. Это явление схоже с тем, как фигурист замедляет вращение, разводя руки в стороны.

В результате этого перераспределения масса смещается ближе к экватору, что приводит к замедлению вращения планеты. NASA сообщает, что из-за этого продолжительность суток увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось вращения Земли сместилась примерно на 2 сантиметра .​

Незаметные, но значимые изменения

Хотя увеличение продолжительности суток на 0,06 микросекунды не ощущается в повседневной жизни, для точных научных измерений и навигационных систем такие изменения имеют значение. Современные технологии, такие как спутниковая геодезия и лазерная локация, позволяют фиксировать даже такие незначительные колебания.

Кроме того, смещение оси вращения Земли может влиять на распределение массы планеты, что, в свою очередь, может вызывать изменения в климатических и геофизических процессах.

Прецеденты и глобальные последствия

Это не первый случай, когда крупные природные или антропогенные события влияют на вращение Земли. Например, землетрясение в Индийском океане в 2004 году сократило продолжительность суток на 2,68 микросекунды и сместило ось вращения на 2,5 сантиметра.

Таким образом, строительство и эксплуатация таких масштабных сооружений, как плотина "Три ущелья", демонстрируют способность человечества влиять на фундаментальные характеристики планеты. Это подчёркивает необходимость тщательной оценки экологических и геофизических последствий при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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