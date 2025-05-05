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Они сделали это: в лаборатории впервые взорвалась чёрная дыра — но без катастроф

2:03
Наука

Можно ли усилить энергию, не прибегая к черной дыре? Оказывается, да. Группа исследователей из Великобритании создала первый в истории лабораторный аналог теоретического феномена, названного "бомбой-черной дыры".

Черная дыра
Фото: Freepik
Черная дыра

Теория, родившаяся из вращения

Идея родилась еще в 1970-х. В 1971 году Роджер Пенроуз предположил, что вращающаяся черная дыра может передавать свою энергию частицам, находящимся рядом. А позже Яков Зельдович предложил земной аналог: вращающееся тело внутри резонансной камеры может усилить энергию окружающих его волн.

Если поместить эту систему внутрь зеркального пространства, где энергия отражается и возвращается обратно, возникает эффект положительной обратной связи — энергия начинает расти экспоненциально. Именно так рождается "бомба-черной дыры" — не взрывоопасная, но крайне любопытная с физической точки зрения.

Как это выглядит в лаборатории

Физики под руководством Мэрион Кромб из Университета Саутгемптона построили эксперимент, который соответствует этим условиям. Они использовали вращающийся алюминиевый цилиндр и магнитные катушки, создающие вращающееся магнитное поле. Катушки играют роль зеркал, создавая замкнутую систему.

Когда цилиндр вращался быстрее поля и в том же направлении, поле усиливалось. При обратном — ослабевало. Это подтвердило расчеты и стало первой экспериментальной реализацией идеи Зельдовича.

"Система удовлетворяет условиям, предложенным Зельдовичем для наблюдения самопроизвольного усиления", — говорится в статье.

Этот эксперимент может не только углубить понимание физических процессов в экстремальных гравитационных условиях, но и стать отправной точкой для будущих исследований. Пока что это модель. Но именно с моделей начинается наука.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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