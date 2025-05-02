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Марс или Титан? Учёные выбирают лучший запасной дом для человечества

Наука

Где-то в ледяных недрах спутников Юпитера, в оранжевых облаках Титана или на красных склонах Марса могут скрываться ключи к разгадке величайшей тайны: есть ли жизнь, кроме Земли? А может, у человечества уже есть запасной "дом" на случай непредвиденного финала?

Марсоход
Фото: https://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/gallery/pia14165.html by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марсоход

Что нужно для жизни

Условия, в которых возможна жизнь, хорошо известны: жидкая вода, стабильная температура, защита от радиации и атмосфера. Эти критерии стали фильтром, через который учёные оценивают каждую планету и спутник.

Марс: первая цель колонизаторов

Красная планета — фаворит среди всех объектов. Там есть лед, признаки воды в прошлом, смена сезонов. Проблема — тонкая атмосфера и холод. Но проекты по терраформированию и созданию замкнутых баз могут всё изменить. Теоретически — это наш самый реальный шанс.

Европа: ледяной спутник с океаном

Подо льдом Европы скрывается океан, согреваемый гравитационным "массажем" от Юпитера. Учёные надеются, что там могут обитать примитивные формы жизни. Добираться трудно, но научный интерес огромен.

Титан: метановая экзотика

На спутнике Сатурна озёра не из воды, а из метана и этана. Температуры там адские, но атмосфера плотная, и в теории, жизнь там может быть совсем другой — метановой. Уникальное место для экзобиологии.

Экзопланеты: мечты за пределами Солнечной системы

Системы вроде Траппист-1 вызывают у учёных восторг. Планеты в зоне обитаемости, с возможной водой и даже атмосферой. Проблема — расстояние. Но сама мысль о том, что "вторая Земля" где-то есть, будоражит умы.

Колонизация: миссия почти невозможна

Даже если условия пригодны, жить на другой планете — не прогулка. Нужны автономные биосферы, защита от радиации, решение психологических и логистических проблем. Но разработки ведутся — и марсианская база может стать реальностью уже в этом веке.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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