Марс или Титан? Учёные выбирают лучший запасной дом для человечества

Где-то в ледяных недрах спутников Юпитера, в оранжевых облаках Титана или на красных склонах Марса могут скрываться ключи к разгадке величайшей тайны: есть ли жизнь, кроме Земли? А может, у человечества уже есть запасной "дом" на случай непредвиденного финала?
Условия, в которых возможна жизнь, хорошо известны: жидкая вода, стабильная температура, защита от радиации и атмосфера. Эти критерии стали фильтром, через который учёные оценивают каждую планету и спутник.
Красная планета — фаворит среди всех объектов. Там есть лед, признаки воды в прошлом, смена сезонов. Проблема — тонкая атмосфера и холод. Но проекты по терраформированию и созданию замкнутых баз могут всё изменить. Теоретически — это наш самый реальный шанс.
Подо льдом Европы скрывается океан, согреваемый гравитационным "массажем" от Юпитера. Учёные надеются, что там могут обитать примитивные формы жизни. Добираться трудно, но научный интерес огромен.
На спутнике Сатурна озёра не из воды, а из метана и этана. Температуры там адские, но атмосфера плотная, и в теории, жизнь там может быть совсем другой — метановой. Уникальное место для экзобиологии.
Системы вроде Траппист-1 вызывают у учёных восторг. Планеты в зоне обитаемости, с возможной водой и даже атмосферой. Проблема — расстояние. Но сама мысль о том, что "вторая Земля" где-то есть, будоражит умы.
Даже если условия пригодны, жить на другой планете — не прогулка. Нужны автономные биосферы, защита от радиации, решение психологических и логистических проблем. Но разработки ведутся — и марсианская база может стать реальностью уже в этом веке.
Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.