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Марс задушил сам себя: нашли место, где похоронена его атмосфера

1:56
Наука

Когда-то на Марсе были реки, озёра и мягкий климат — хотя Солнце светило тусклее, чем сейчас. Чтобы объяснить наличие жидкой воды, учёные десятилетиями спорили: где же углерод, который должен был создавать парниковый эффект? Новое исследование даёт неожиданный ответ.

Марс
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Что нашёл Curiosity

Марсоход Curiosity исследовал кратер Гейла, высадившись у подножия горы Шарп — места с самой мощной толщей осадочных пород на Марсе. Поднимаясь всё выше, он собирал пробы и недавно нашёл в них от 5 до 10% сидерита — карбоната железа, который указывает на осаждение углерода из атмосферы. Этот минерал напоминает известняк, но с железом вместо кальция — вполне логично для Марса, богатого железом.

Углерод, который остался навсегда

Сидерит образуется при испарении воды, как в пересохших земных озёрах. Это значит, что миллиарды лет назад углекислый газ на Марсе действительно связывался в осадочных породах. Но в отличие от Земли, где углерод возвращается в атмосферу через вулканы, на Марсе не было тектоники плит. Поэтому углерод застрял в горных породах — атмосфера истощилась, а планета остыла.

Открытия вызывают новые вопросы

Обнаруженный углерод объясняет лишь часть метеорологических загадок Марса. Даже при большом количестве CO₂ согреть его до температуры с жидкой водой непросто. А геологические данные указывают, что климат Марса был переменчивым. Исследователь Бенджамин Тутоло предполагает, что сидерит мог частично растворяться, возвращая углекислый газ в атмосферу. Это сделало бы тёплые периоды на Марсе длиннее. Теперь его команда работает над новой моделью климата Красной планеты.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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