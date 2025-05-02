Эта вспышка длилась секунду — а золота оставила на треть Земли

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Космический "золотой рудник" найден — и он не где-нибудь, а в сердце одной из самых ярких вспышек за всю историю наблюдений. В декабре 2004 года космические аппараты зафиксировали взрыв невиданной мощности, исходивший от магнетара — звезды с чудовищным магнитным полем.

Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Вспышка длилась секунды, но за это время выделилось больше энергии, чем Солнце вырабатывает за миллион лет. И только теперь учёные поняли, что на самом деле произошло. Повторный анализ показал: именно тогда в космосе зародились редкие тяжёлые элементы, включая золото и платину.

До недавнего времени считалось, что такие вещества появляются лишь при столкновениях нейтронных звёзд. Но расчёты команды астрофизиков из Нью-Йорка подтвердили: вспышки магнетаров тоже способны производить эти элементы. При выбросе вещества с поверхности звезды запускается цепочка быстрых нейтронных реакций (так называемый r-процесс), в результате чего образуются нестабильные ядра, которые со временем превращаются в устойчивые, тяжёлые вещества — в том числе золото.

Учёные оценили, что во время одного только всплеска 2004 года образовалось золота на треть массы всей Земли. Это открытие меняет представления о происхождении металлов и расширяет горизонты поисков во Вселенной. Теперь мы знаем: золото может рождаться в молчаливом сиянии далёких звёзд — и таких "мастерских" в Млечном Пути может быть гораздо больше, чем мы думали.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



