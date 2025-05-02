Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жесты на дороге: от благодарности до тревожного звоночка
Замки, природа и весеннее волшебство: идеальное место для отдыха в майские праздники
Марс задушил сам себя: нашли место, где похоронена его атмосфера
Не верится, но это правда: простая смесь с мёдом заменяет дорогие стимуляторы роста
Маринад решает всё: добавьте это — и даже жёсткая говядина станет таять на шампуре
Усатый электрик: почему кошки любят провода — и чем это заканчивается
Пять лет в ожидании: московская квартира Ротару наконец нашла нового владельца — сколько миллионов он заплатил?
Проведи майские праздники с пользой для тела и здоровья: вот как отдохнуть на все 100 процентов
Перенос заседания ОПЕК+: какие сюрпризы ждут рынок 3 мая

Эта вспышка длилась секунду — а золота оставила на треть Земли

1:39
Наука

Космический "золотой рудник" найден — и он не где-нибудь, а в сердце одной из самых ярких вспышек за всю историю наблюдений. В декабре 2004 года космические аппараты зафиксировали взрыв невиданной мощности, исходивший от магнетара — звезды с чудовищным магнитным полем.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Вспышка длилась секунды, но за это время выделилось больше энергии, чем Солнце вырабатывает за миллион лет. И только теперь учёные поняли, что на самом деле произошло. Повторный анализ показал: именно тогда в космосе зародились редкие тяжёлые элементы, включая золото и платину.

До недавнего времени считалось, что такие вещества появляются лишь при столкновениях нейтронных звёзд. Но расчёты команды астрофизиков из Нью-Йорка подтвердили: вспышки магнетаров тоже способны производить эти элементы. При выбросе вещества с поверхности звезды запускается цепочка быстрых нейтронных реакций (так называемый r-процесс), в результате чего образуются нестабильные ядра, которые со временем превращаются в устойчивые, тяжёлые вещества — в том числе золото.

Учёные оценили, что во время одного только всплеска 2004 года образовалось золота на треть массы всей Земли. Это открытие меняет представления о происхождении металлов и расширяет горизонты поисков во Вселенной. Теперь мы знаем: золото может рождаться в молчаливом сиянии далёких звёзд — и таких "мастерских" в Млечном Пути может быть гораздо больше, чем мы думали.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Последние материалы
Жесты на дороге: от благодарности до тревожного звоночка
Замки, природа и весеннее волшебство: идеальное место для отдыха в майские праздники
Марс задушил сам себя: нашли место, где похоронена его атмосфера
Не верится, но это правда: простая смесь с мёдом заменяет дорогие стимуляторы роста
Маринад решает всё: добавьте это — и даже жёсткая говядина станет таять на шампуре
Усатый электрик: почему кошки любят провода — и чем это заканчивается
Пять лет в ожидании: московская квартира Ротару наконец нашла нового владельца — сколько миллионов он заплатил?
Проведи майские праздники с пользой для тела и здоровья: вот как отдохнуть на все 100 процентов
Asia Times: у России больше козырей в гонке за богатства Арктики
Перенос заседания ОПЕК+: какие сюрпризы ждут рынок 3 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.