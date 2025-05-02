Тихие охотники во мраке: телескопы выследили миры, которые не должен был увидеть никто

Астрономы обнаружили, что в нашей галактике полно суперземель — планет, в 1-2 раза массивнее Земли, но значительно удалённых от своих звёзд. Это открытие стало возможным благодаря методу гравитационного микролинзирования, позволяющему выявлять экзопланеты, находящиеся на больших расстояниях от своих светил.
Метод микролинзирования основан на эффекте, при котором массивный объект, проходя перед далёкой звездой, искривляет пространство-время, усиливая её свет. Если у этого объекта есть планета, она создаёт дополнительное, кратковременное увеличение яркости. Такой эффект позволяет обнаруживать планеты, которые трудно заметить другими методами.
Одним из таких открытий стала экзопланета OGLE-2016-BLG-0007, масса которой примерно в 1,3 раза превышает земную. Она вращается вокруг своей звезды на расстоянии, сопоставимом с орбитой Сатурна. Это открытие стало частью более масштабного исследования, в ходе которого астрономы выявили множество подобных планет на дальних орбитах.
Анализ данных показал, что на каждые три звезды в нашей галактике приходится как минимум одна суперземля с орбитой, аналогичной юпитерианской. Это означает, что такие планеты гораздо более распространены, чем считалось ранее. Они могут находиться в так называемой "холодной зоне", где условия потенциально благоприятны для сохранения атмосферы и воды.
Это открытие меняет представления о формировании планетных систем. Ранее считалось, что суперземли формируются преимущественно на близких орбитах. Теперь же становится ясно, что они могут возникать и на больших расстояниях от своих звёзд. Это открывает новые горизонты для поиска потенциально обитаемых миров и изучения процессов планетообразования.
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