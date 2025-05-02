Тихие охотники во мраке: телескопы выследили миры, которые не должен был увидеть никто

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Астрономы обнаружили, что в нашей галактике полно суперземель — планет, в 1-2 раза массивнее Земли, но значительно удалённых от своих звёзд. Это открытие стало возможным благодаря методу гравитационного микролинзирования, позволяющему выявлять экзопланеты, находящиеся на больших расстояниях от своих светил.

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Микролинзирование: взгляд в глубины космоса

Метод микролинзирования основан на эффекте, при котором массивный объект, проходя перед далёкой звездой, искривляет пространство-время, усиливая её свет. Если у этого объекта есть планета, она создаёт дополнительное, кратковременное увеличение яркости. Такой эффект позволяет обнаруживать планеты, которые трудно заметить другими методами.

OGLE-2016-BLG-0007: суперземля на орбите Сатурна

Одним из таких открытий стала экзопланета OGLE-2016-BLG-0007, масса которой примерно в 1,3 раза превышает земную. Она вращается вокруг своей звезды на расстоянии, сопоставимом с орбитой Сатурна. Это открытие стало частью более масштабного исследования, в ходе которого астрономы выявили множество подобных планет на дальних орбитах.

Распространённость суперземель

Анализ данных показал, что на каждые три звезды в нашей галактике приходится как минимум одна суперземля с орбитой, аналогичной юпитерианской. Это означает, что такие планеты гораздо более распространены, чем считалось ранее. Они могут находиться в так называемой "холодной зоне", где условия потенциально благоприятны для сохранения атмосферы и воды.

Последствия для науки

Это открытие меняет представления о формировании планетных систем. Ранее считалось, что суперземли формируются преимущественно на близких орбитах. Теперь же становится ясно, что они могут возникать и на больших расстояниях от своих звёзд. Это открывает новые горизонты для поиска потенциально обитаемых миров и изучения процессов планетообразования.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

