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Айсберг размером с город оторвался — и показал, кого прятала Антарктида

1:23
Наука

В Антарктиде произошло нечто по-настоящему впечатляющее: от шельфового ледника Георга VI откололся айсберг площадью 510 квадратных километров — примерно с Воронеж. Но главное не в его размерах.

айсберг
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
айсберг

Под слоем льда, скрытым веками, обнаружили морское царство, о котором наука даже не догадывалась. На глубине более 1300 метров — где царит кромешная тьма и холод — нашли живых гигантских кораллов, пауков и осьминогов. Эти создания развивались в полной изоляции от остального мира.

Исследования велись с помощью глубоководного аппарата, способного заглянуть в самые тёмные уголки океана. За неделю работы учёные зафиксировали целую экосистему, процветающую в экстремальных условиях. Каждое новое существо — загадка, каждый кадр — как из фантастического фильма.

Но восторг сопровождается тревогой. Откол айсберга такого масштаба — тревожный сигнал. Он может указывать на ускорение разрушения ледников, а значит — и на изменения в климатической системе. Учёные уже прогнозируют, что это открытие поможет не только изучить редких животных, но и лучше понять, как выживают организмы в изоляции и что происходит с ледяными массивами в условиях глобального потепления.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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