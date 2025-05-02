Эта находка переворачивает всё: копьё, сделанное задолго до появления человека разумного

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Неандертальцы 70-80 тысяч лет назад не просто выживали в суровом климате Кавказа — они изобретали своё оружие. В Мезмайской пещере археологи обнаружили уникальный костяной наконечник копья. Это старейший пример метательного костяного снаряда в Европе — и, судя по всему, полностью авторская разработка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наскальные рисунки

Орудие с инженерным подходом

Длина артефакта — около 9 см, ширина — всего 6 мм у основания. Такая лёгкость исключает его использование как колющего оружия — это явно метательное. Поверхность — идеально гладкая, форма — вытянутая и симметричная. Всё говорит о том, что неандертальцы не просто сломали кость и воткнули в палку — они шлифовали, скоблили и даже прокаляли её в огне.

Наскальная химия: битум и огонь

На поверхности наконечника археологи нашли следы битума или смолы — клейкой массы, с помощью которой орудие крепили к древку. Это говорит о развитых технических навыках: делать и использовать смолу было совсем не просто.

"Чтобы быть эффективным охотничьим оружием, костяному наконечнику не обязательно иметь остро заострённый дистальный конец, но он должен иметь прочный конический кончик, симметричные очертания и прямой профиль", — объясняют исследователи.

Поддерживали в боевом состоянии

Трещина на наконечнике указывает, что им действительно пользовались. Более того — его даже пытались отремонтировать: следы шлифовки говорят о попытке восстановить боеспособность наконечника.

Независимая технология до Homo sapiens

Судя по костям животных, неандертальцы в этой пещере охотились на бизонов, оленей, коз, лошадей и птиц. А вместе с этим они владели не только каменными, но и костяными технологиями — и развивали их независимо от Homo sapiens.

Уточнения

Копьё (устар. ланец) — метательное, колющее или колюще-рубящее древковое холодное оружие.

