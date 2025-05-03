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Мозг сам знает, как успокоиться: новый механизм борьбы с тревогой

2:06
Наука

Что если наш мозг уже умеет бороться со стрессом — нужно лишь немного помочь ему? Недавнее открытие международной команды ученых подтверждает это: в мозге есть собственный механизм торможения тревоги, который можно усилить с помощью новых лекарств.

Подготовка в лаборатории МАГАТЭ реакции ОТ-ПЦР
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Подготовка в лаборатории МАГАТЭ реакции ОТ-ПЦР

Взгляд внутрь мозга

Миндалина — зона мозга, отвечающая за тревожные реакции, — при сильных психологических потрясениях претерпевает специфические изменения. Раньше ученые плохо понимали, что именно происходит в этом регионе после стресса. Именно поэтому существующие анксиолитики, препараты для борьбы с тревожными расстройствами, часто оказываются неэффективными.

Опыты на мышах открыли секрет

Авторы исследования провели серию опытов на лабораторных мышах. После острого стресса у животных наблюдалось резкое повышение уровня микроРНК типа miR483-5p в миндалине. Эти молекулы уже известны науке: они есть и в человеческом мозге, где отвечают за подавление активности определенных генов.

Ген тревожности и его "тормоз"

Исследователи выяснили, что miR483-5p блокирует активность гена Pgap2. Этот ген запускает каскад нейрохимических изменений, которые вызывают состояние тревоги. По сути, miR483-5p работает как молекулярный тормоз, мешая тревоге разгоняться и помогая мозгу вернуться в спокойное состояние.

Будущее лекарств от паники

Самый захватывающий вывод исследования: мозг уже обладает способностью регулировать свою реакцию на стресс. Это открывает путь к созданию новых препаратов, которые не будут ломать естественные процессы, а лишь усиливать уже существующие механизмы самоуспокоения.

Возможно, именно так удастся справиться с паническими атаками, посттравматическим стрессом и другими тяжелыми тревожными состояниями.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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