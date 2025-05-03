Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна давно притягивает внимание не только романтиков, но и учёных. Недавнее открытие французских астрономов может окончательно закрыть один из главных вопросов: какое ядро у спутника Земли — жидкое или твёрдое?

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Моделирование, которое удивило всех

Артюр Брио с командой из обсерватории Университета Лазурного берега собрали огромный массив данных о Луне:

Деформация из-за земного притяжения.

Плотность.

Колебания расстояния до Земли.

На базе этих данных они провели сложное моделирование взаимодействия Луны и Земли, варьируя консистенцию её ядра. Результаты превзошли ожидания.

Что же внутри

Учёные установили, что структура Луны почти полностью повторяет строение Земли. Внутреннее ядро твёрдое и металлическое, окружённое раскалённым жидким внешним слоем.

Толщина жидкого слоя: около 362 км.

Радиус твёрдого ядра: примерно 258 км.

Плотность твёрдого ядра: до 7822 кг/м³, почти как у железа.

Почему это важно

Это открытие может дать ответ на древнюю загадку: почему около 3,2 миллиарда лет назад Луна потеряла своё мощное магнитное поле? Именно движение вещества во внешнем ядре генерировало его. Теперь учёные надеются, что новые данные помогут понять, что пошло не так.

Загадка, которую мы почти разгадали

Хотя открытие ещё требует подтверждения, оно уже стало важным шагом в решении одной из самых старых научных головоломок о Луне.

Уточнения

Ядро - самые внутренние слои планеты. Ядро может состоять из нескольких твёрдых и жидких слоёв, а также быть полностью твёрдым или полностью жидким.

