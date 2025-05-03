Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри

Луна давно притягивает внимание не только романтиков, но и учёных. Недавнее открытие французских астрономов может окончательно закрыть один из главных вопросов: какое ядро у спутника Земли — жидкое или твёрдое?
Артюр Брио с командой из обсерватории Университета Лазурного берега собрали огромный массив данных о Луне:
На базе этих данных они провели сложное моделирование взаимодействия Луны и Земли, варьируя консистенцию её ядра. Результаты превзошли ожидания.
Учёные установили, что структура Луны почти полностью повторяет строение Земли. Внутреннее ядро твёрдое и металлическое, окружённое раскалённым жидким внешним слоем.
Это открытие может дать ответ на древнюю загадку: почему около 3,2 миллиарда лет назад Луна потеряла своё мощное магнитное поле? Именно движение вещества во внешнем ядре генерировало его. Теперь учёные надеются, что новые данные помогут понять, что пошло не так.
Хотя открытие ещё требует подтверждения, оно уже стало важным шагом в решении одной из самых старых научных головоломок о Луне.
Ядро - самые внутренние слои планеты. Ядро может состоять из нескольких твёрдых и жидких слоёв, а также быть полностью твёрдым или полностью жидким.
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