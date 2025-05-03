Боль в груди больше не пугает: что умеет новый ИИ-алгоритм

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый раз, когда в груди возникает резкая боль, человек пугается — а вдруг это сердечный приступ? Но оказывается, не всегда это так. И теперь врачи могут быстрее и точнее понять, что происходит, с помощью искусственного интеллекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Как работает CoDE-ACS

В Эдинбурге ученые создали ИИ-алгоритм CoDE-ACS, который помогает врачам скорой помощи определять, есть ли у пациента инфаркт миокарда.

Он учитывает множество индивидуальных факторов — пол, возраст, результаты ЭКГ, уровень тропонина и другие данные. Это важно, ведь стандартные методы, опирающиеся на единый порог тропонина, не всегда точны. Например, у женщин первоначальный диагноз ошибочен в 50% случаев, что повышает риск смерти через месяц на 70%.

Испытания с впечатляющим результатом

Алгоритм протестировали на 10 286 пациентах из разных стран, и он показал точность 99,6%. Особенно важно, что ИИ смог исключить инфаркт у вдвое большего числа людей, чем ожидалось. Это значит, что больше пациентов могли быть спокойно отправлены домой, а ресурсы больницы сэкономлены.

Почему это меняет правила игры?

"Острая боль в груди — одна из самых частых причин вызова скорой помощи. ИИ помогает врачам быстрее отделять серьезные случаи от менее опасных и принимать жизненно важные решения", — объясняет профессор кардиологии Николас Миллс.

Что дальше

Сейчас эффективность CoDE-ACS проверяют в переполненных отделениях скорой помощи в Шотландии. Разработчики надеются, что внедрение ИИ снизит нагрузку на врачей и сделает работу больниц эффективнее.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

