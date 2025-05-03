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Вода, медь и бактерии: неожиданное оружие против инфекций

1:56
Наука

Современная медицина всё чаще сталкивается с бактериями, устойчивыми к существующим антибиотикам. Это — одна из главных причин смертности в развитых странах. Но выход найден: наночастицы оксида меди (CuO).

Американский военный химик экспериментирует с наночастицами
Фото: Flickr by U.S. Army DEVCOM, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Американский военный химик экспериментирует с наночастицами

Медные наночастицы против бактерий

Учёные Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина обнаружили, что наночастицы меди могут стать альтернативой привычным антибиотикам. Они активны против патогенных микроорганизмов, причём некоторые покрытия на их основе уничтожают до 99,9% бактерий всего за два часа!

Важны не только частицы, но и окружение

Интересно, что решающим фактором оказалась не форма или размер наночастиц, а именно химическая среда вокруг них.

Исследования показали, что:

  • В дистиллированной воде антибактериальный эффект максимальный.
  • Добавление додецилсульфата натрия усиливает токсичность.
  • Особенно эффективна комбинация с питательной средой LB.

Какие бактерии труднее всего победить

"В отличие от грамположительных бактерий, грамотрицательные с толстой клеточной мембраной гораздо лучше защищены", — пояснила Ольга Захарова, директор НИИ экологии и биотехнологий ТГУ.

Именно поэтому учёные сосредоточились на кишечной палочке, моделируя различные условия воздействия. Они использовали три формы наночастиц: хлопьевидные, палочковидные и сферические.

Что ждёт нас дальше

В будущем учёные планируют расширить перечень изучаемых микроорганизмов и запатентовать наиболее эффективные сочетания наночастиц и химической среды. Это откроет двери для создания новых бактерицидных и фунгицидных препаратов для медицины, сельского хозяйства и пищевых технологий.

Уточнения

Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трёх измерениях составляют от 1 до 100 нм.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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