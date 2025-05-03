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Эти роботы творят чудеса без клеток — новосибирская разработка удивила промышленность

2:00
Наука

В Новосибирске создали уникальную платформу для управления производственными коллаборативными роботами — коботами. Она решает задачи погрузки на конвейер и транспортировки внутри цеха, причём без защитных ограждений и сложной подготовки.

Роботы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Роботы

Как это работает

Традиционно коботы требуют специальных зон и барьеров для безопасной работы. Новая платформа меняет правила игры — для её использования достаточно одного сотрудника. Машинное зрение и искусственный интеллект помогают системе объединять несколько устройств и координировать действия целой цепочки коботов.

Что умеет система

Вот лишь часть возможностей:

  • Сортировка и анализ продукции.
  • Управление транспортными тележками.
  • Сканирование (2D и 3D).
  • Неразрушающий контроль качества.
  • Измерение форм и геометрии.
  • Инспекция дефектов поверхности.
  • Сбор данных о производственных процессах.
  • Соблюдение стандартов маркировки, включая "Честный знак".

Где это применимо

Разработка открывает двери для многих отраслей:

  • Фармацевтика.
  • Пищевая промышленность.
  • Агропереработка.
  • Транспортно-логистические центры.
  • Машиностроение.

Кто за этим стоит

Автором инновации стала новосибирская компания "ПИН-Программная интеграция", резидент "Сколково". У компании есть собственная лаборатория с коботами для тестирования и дата-центр для работы с ИИ. Это позволяет быстро и качественно внедрять решения на предприятиях.

"Программное обеспечение отечественной разработки предлагает инновационные решения, основанные на машинном зрении и искусственном интеллекте. С помощью системы продукция не просто перекладывается — платформа позволяет объединить в одну систему разные устройства и управлять рядом коботов", — рассказали в фонде.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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