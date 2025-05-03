Эти роботы творят чудеса без клеток — новосибирская разработка удивила промышленность

В Новосибирске создали уникальную платформу для управления производственными коллаборативными роботами — коботами. Она решает задачи погрузки на конвейер и транспортировки внутри цеха, причём без защитных ограждений и сложной подготовки.
Традиционно коботы требуют специальных зон и барьеров для безопасной работы. Новая платформа меняет правила игры — для её использования достаточно одного сотрудника. Машинное зрение и искусственный интеллект помогают системе объединять несколько устройств и координировать действия целой цепочки коботов.
Вот лишь часть возможностей:
Разработка открывает двери для многих отраслей:
Автором инновации стала новосибирская компания "ПИН-Программная интеграция", резидент "Сколково". У компании есть собственная лаборатория с коботами для тестирования и дата-центр для работы с ИИ. Это позволяет быстро и качественно внедрять решения на предприятиях.
"Программное обеспечение отечественной разработки предлагает инновационные решения, основанные на машинном зрении и искусственном интеллекте. С помощью системы продукция не просто перекладывается — платформа позволяет объединить в одну систему разные устройства и управлять рядом коботов", — рассказали в фонде.
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