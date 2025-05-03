Эти роботы творят чудеса без клеток — новосибирская разработка удивила промышленность

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

В Новосибирске создали уникальную платформу для управления производственными коллаборативными роботами — коботами. Она решает задачи погрузки на конвейер и транспортировки внутри цеха, причём без защитных ограждений и сложной подготовки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Роботы

Как это работает

Традиционно коботы требуют специальных зон и барьеров для безопасной работы. Новая платформа меняет правила игры — для её использования достаточно одного сотрудника. Машинное зрение и искусственный интеллект помогают системе объединять несколько устройств и координировать действия целой цепочки коботов.

Что умеет система

Вот лишь часть возможностей:

Сортировка и анализ продукции.

Управление транспортными тележками.

Сканирование (2D и 3D).

Неразрушающий контроль качества.

Измерение форм и геометрии.

Инспекция дефектов поверхности.

Сбор данных о производственных процессах.

Соблюдение стандартов маркировки, включая "Честный знак".

Где это применимо

Разработка открывает двери для многих отраслей:

Фармацевтика.

Пищевая промышленность.

Агропереработка.

Транспортно-логистические центры.

Машиностроение.

Кто за этим стоит

Автором инновации стала новосибирская компания "ПИН-Программная интеграция", резидент "Сколково". У компании есть собственная лаборатория с коботами для тестирования и дата-центр для работы с ИИ. Это позволяет быстро и качественно внедрять решения на предприятиях.

"Программное обеспечение отечественной разработки предлагает инновационные решения, основанные на машинном зрении и искусственном интеллекте. С помощью системы продукция не просто перекладывается — платформа позволяет объединить в одну систему разные устройства и управлять рядом коботов", — рассказали в фонде.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

