Неожиданный алгоритм: лифты под контролем — безопасность пассажиров на новом уровне

Каждый день мы нажимаем кнопку вызова лифта, не задумываясь, что он может отказать. Но ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) нашли способ выявлять неисправности ещё до того, как они перерастут в серьёзные проблемы.
По данным Минстроя России, более 59 тысяч лифтов уже превысили срок службы. К 2030 году эта цифра вырастет до пугающих 110 тысяч. Из-за интенсивного использования оборудование быстро изнашивается, что напрямую влияет на безопасность пассажиров.
Команда НГТУ разработала алгоритм, который точно определяет, почему лифт не сработал: из-за отсутствия пассажиров или из-за поломки. Если вероятность того, что никто не нажал кнопку вызова, слишком мала, система фиксирует сбой.
"Мы выработали и обосновали алгоритм, который позволяет с высокой точностью определить, отчего лифт не включался на каждом конкретном интервале времени", — пояснил профессор Артем Ковалевский, доктор физико-математических наук.
Оказывается, в жилых домах пиковая нагрузка на лифты — утром, а в торговых центрах — вечером. К тому же будние, праздничные и предпраздничные дни сильно различаются по интенсивности использования.
Новый метод позволяет не только вовремя выявлять дефекты, но и рассчитать коэффициент надежности лифта. Эти данные помогут принимать обоснованные решения о том, какие модели лифтов лучше выбирать при строительстве новых зданий.
Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.