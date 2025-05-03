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Неожиданный алгоритм: лифты под контролем — безопасность пассажиров на новом уровне

1:48
Наука

Каждый день мы нажимаем кнопку вызова лифта, не задумываясь, что он может отказать. Но ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) нашли способ выявлять неисправности ещё до того, как они перерастут в серьёзные проблемы.

Современный лифт
Фото: wikimedia.org by Evst1972, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Современный лифт

Скрытая угроза: износ лифтов в России

По данным Минстроя России, более 59 тысяч лифтов уже превысили срок службы. К 2030 году эта цифра вырастет до пугающих 110 тысяч. Из-за интенсивного использования оборудование быстро изнашивается, что напрямую влияет на безопасность пассажиров.

Как работает новый алгоритм

Команда НГТУ разработала алгоритм, который точно определяет, почему лифт не сработал: из-за отсутствия пассажиров или из-за поломки. Если вероятность того, что никто не нажал кнопку вызова, слишком мала, система фиксирует сбой.

"Мы выработали и обосновали алгоритм, который позволяет с высокой точностью определить, отчего лифт не включался на каждом конкретном интервале времени", — пояснил профессор Артем Ковалевский, доктор физико-математических наук.

Важные детали: когда нагрузка максимальна

Оказывается, в жилых домах пиковая нагрузка на лифты — утром, а в торговых центрах — вечером. К тому же будние, праздничные и предпраздничные дни сильно различаются по интенсивности использования.

Почему это важно для будущего

Новый метод позволяет не только вовремя выявлять дефекты, но и рассчитать коэффициент надежности лифта. Эти данные помогут принимать обоснованные решения о том, какие модели лифтов лучше выбирать при строительстве новых зданий.

Уточнения

Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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