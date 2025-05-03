Семь лет наблюдений за мозгом раскрыли скрытый механизм сознания

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Может ли наш мозг быть гораздо сложнее, чем считалось ранее? Семилетнее исследование нейрофизиологов поставило под сомнение две самые популярные теории сознания — GNWT и IIT. И результаты оказались удивительными.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Эксперимент длиной в семь лет

Международная команда нейрофизиологов провела крупнейшее исследование природы сознания с участием 256 добровольцев. Участникам предлагали простые задания на внимание и память, в то время как учёные фиксировали активность их мозга с помощью МРТ, электрической и магнитной энцефалографии.

Что утверждают теории

GNWT (глобальная нейронная теория рабочего пространства) описывает сознание как процесс интеграции информации из множества специализированных когнитивных модулей, где главная роль отводится префронтальной коре.

IIT (интеграционная информационная теория) утверждает, что сознание возникает в результате интеграции информации в сложных нейронных сетях, где ключевыми считаются затылочные области мозга.

Цитата эксперта

"Конечно, одного эксперимента недостаточно, чтобы окончательно опровергнуть обе теории. Они слишком разные по сути и установкам. Но мы проверили множество аспектов и выяснили, где и как можно декодировать информацию о том, как мозг обрабатывает зрительный опыт", — объясняет профессор Университета Сассекса (Великобритания) Анил Сет.

Неожиданный поворот

Результаты наблюдений удивили исследователей: ни префронтальная, ни затылочная кора не играли ведущей роли в формировании сознания. Напротив, ключевое значение оказалось у первичной зрительной коры и других сенсорных областей. Это открытие намекает, что сознание связано не столько с мышлением, сколько с восприятием.

Что дальше

Учёные надеются, что их данные помогут усовершенствовать существующие теории или даже создать новые концепции сознания. Кроме того, они могут стать основой для разработки методов выявления сознания у пациентов в коме или вегетативном состоянии.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

