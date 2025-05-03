Едим рыбу без страха: как бактерии превратились в щит от ядов

Знаете ли вы, что даже любимый тунец может быть опасен из-за накопленных токсинов? Но американские ученые нашли способ обезвредить один из самых опасных — метилртуть!
Команда из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) смогла изменить геном кишечной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron так, что она начала не просто расщеплять, а полностью восстанавливать метилртуть до металлического состояния. Это значит: токсин нейтрализуется еще до того, как попадет в кровь.
"Созданные нами бактерии предотвращают проникновение токсичных соединений ртути в организм беременных самок или женщин и защищают развивающийся зародыш", — объясняет научный сотрудник UCLA Юй Бочи.
Метилртуть — одна из самых ядовитых форм ртути, которая быстро накапливается в морепродуктах и воде. Попав в организм, она поражает нервную систему и другие органы. Учитывая масштаб загрязнения, ученые по всему миру ищут способы защитить людей от этого вещества.
Еще два года назад исследователи создали бактерии Lacticaseibacillus, производящие фермент MerB, который помогал микробам Bacillus megaterium противостоять токсинам. Сейчас же Юй Бочи и ее команда пошли дальше — они добавили белок MerA, который восстанавливает ртуть в безопасное металлическое состояние, уменьшая риск проникновения токсина в ткани.
Чтобы убедиться в эффективности, ученые ввели эти модифицированные микробы беременным мышам и кормили их тунцом с высоким содержанием ртути. Результаты впечатлили: бактерии не допустили попадания ртути в мозг и ткани, а потомство родилось без дефектов. В будущем такие микробы могут стать основой для пробиотиков, защищающих беременных женщин.
Ртуть опасна не только людям, но и животным, особенно хищникам, накапливающим её в органах. Источники загрязнения — как природные, так и вызванные деятельностью человека. Чтобы остановить это, в 2013 году была подписана Минаматская конвенция о ртути, направленная на борьбу с загрязнением.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.
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