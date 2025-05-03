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Едим рыбу без страха: как бактерии превратились в щит от ядов

2:28
Наука

Знаете ли вы, что даже любимый тунец может быть опасен из-за накопленных токсинов? Но американские ученые нашли способ обезвредить один из самых опасных — метилртуть!

Бактерия
Фото: USU by Michael Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бактерия

Как микробы становятся защитниками

Команда из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) смогла изменить геном кишечной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron так, что она начала не просто расщеплять, а полностью восстанавливать метилртуть до металлического состояния. Это значит: токсин нейтрализуется еще до того, как попадет в кровь.

"Созданные нами бактерии предотвращают проникновение токсичных соединений ртути в организм беременных самок или женщин и защищают развивающийся зародыш", — объясняет научный сотрудник UCLA Юй Бочи.

Почему метилртуть так опасна

Метилртуть — одна из самых ядовитых форм ртути, которая быстро накапливается в морепродуктах и воде. Попав в организм, она поражает нервную систему и другие органы. Учитывая масштаб загрязнения, ученые по всему миру ищут способы защитить людей от этого вещества.

От первых шагов — к прорыву

Еще два года назад исследователи создали бактерии Lacticaseibacillus, производящие фермент MerB, который помогал микробам Bacillus megaterium противостоять токсинам. Сейчас же Юй Бочи и ее команда пошли дальше — они добавили белок MerA, который восстанавливает ртуть в безопасное металлическое состояние, уменьшая риск проникновения токсина в ткани.

Проверка на мышах: успех

Чтобы убедиться в эффективности, ученые ввели эти модифицированные микробы беременным мышам и кормили их тунцом с высоким содержанием ртути. Результаты впечатлили: бактерии не допустили попадания ртути в мозг и ткани, а потомство родилось без дефектов. В будущем такие микробы могут стать основой для пробиотиков, защищающих беременных женщин.

Экологический контекст

Ртуть опасна не только людям, но и животным, особенно хищникам, накапливающим её в органах. Источники загрязнения — как природные, так и вызванные деятельностью человека. Чтобы остановить это, в 2013 году была подписана Минаматская конвенция о ртути, направленная на борьбу с загрязнением.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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