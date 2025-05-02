Обновление, которое убивало смартфоны, теперь доступно – но есть подвох

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Samsung наконец-то снял мораторий на обновление One UI 7 — фирменный интерфейс для Android 15, который ждали миллионы пользователей по всему миру.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Samsung Galaxy S4

Напомним, релиз состоялся несколько недель назад, но почти сразу был заморожен из-за критической ошибки, превратившей смартфоны в "кирпичи". Да, всё было настолько плохо, что после установки апдейта многие владельцы флагманов, особенно Galaxy S24, попросту не могли разблокировать свои устройства. Сбой затронул и модели на процессорах Exynos, и те, что работали на Snapdragon — то есть проблема была явно программной.

Ошибка оказалась настолько серьёзной, что инженеры Samsung спешно остановили распространение обновления, чтобы не допустить массовой паники среди пользователей. Мир Android уже готов был отправить One UI 7 в "черный список" провальных релизов — но компания не сдалась. После экстренной диагностики баг всё-таки удалось победить, и вот теперь обновление официально возобновлено.

Какие смартфоны получат One UI 7 в числе первых? Список уже опубликован, и владельцам этих моделей стоит запастись терпением: апдейт будет приходить волнами, регион за регионом, в течение ближайших недель. Приоритет получат:

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5

Серия Galaxy Tab S9

Но что же такого особенного в One UI 7? Это не просто косметические правки интерфейса — здесь целый комплекс глубоких изменений, которые должны сделать смартфоны Samsung ещё быстрее, безопаснее и удобнее. Вот лишь несколько "фишек" новой версии:

Полностью переосмысленные виджеты и анимированный домашний экран — теперь он выглядит как с обложки техно-журнала.

Усиленная защита данных на уровне Android 15 — никаких утечек и дыр в безопасности.

Многозадачность на гибких дисплеях (Z Fold/Flip) стала ещё более плавной — будто держишь в руках не смартфон, а мощный компьютер.

Обновлённая "Галерея" и "Камера" с ИИ-функциями — обработка фото теперь происходит мгновенно, а результаты выглядят профессионально.

Интеллектуальное управление батареей — заряд держится дольше, даже при активном использовании.

Есть одно "но": после установки апдейта смартфон может первое время работать чуть медленнее — не пугайтесь, это нормально. Система просто проводит внутреннюю оптимизацию (индексация файлов, адаптация ПО под железо), и уже через сутки-двое всё встанет на свои места — девайс "разгонится" до прежних скоростей.

Теперь главный вопрос: если вы в списке счастливчиков с Galaxy S24 или Z Fold 5 — не тяните, обновляйтесь. Да, история с багом могла напугать, но Samsung не тот бренд, который выпускает сырые продукты. Они проверили, отладили и выдали действительно крутую версию — осталось только дождаться заветного уведомления на экране смартфона.

Уточнения

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов).

