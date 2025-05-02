Дно океана хранит правду: найдена структура, разрушающая учебники истории

3:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Тихого океана, неподалёку от японского архипелага Рюкю, обнаружена загадка, которая может перевернуть всю мировую историю.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Речь идёт о таинственном подводном сооружении, напоминающем пирамиду, возраст которой, по предварительным оценкам, превышает 10 тысяч лет. Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления археологов: если подтвердится рукотворное происхождение объекта, он станет древнейшим из известных пирамид на планете — даже старше египетских и мезоамериканских.

Впервые эту подводную структуру заметили ещё в 1986 году, когда группа японских водолазов исследовала морское дно у острова Йонагуни.

На глубине 25 метров они обнаружили странное образование с идеально ровными гранями и углами, внешне похожее на ступенчатую пирамиду Гизы. Но если египетские пирамиды были построены около 4,5 тысяч лет назад, то японская, в случае искусственного происхождения, может датироваться 12 тысячелетием до нашей эры — задолго до появления первых известных цивилизаций.

Это не просто сенсация ради сенсации. Если датировка подтвердится, придётся переписывать учебники по истории человечества. Согласно современным научкам, монументальное строительство (как и сельское хозяйство) началось примерно 12 тысяч лет назад — с началом голоцена.

Получается, что таинственная пирамида Йонагуни либо ломает эту хронологию, либо указывает на существование доселе неизвестной цивилизации, опередившей своё время.

Неудивительно, что местные жители прозвали это место "Атлантидой Японии". Никаких письменных свидетельств о народе, способном возвести такое сооружение, не сохранилось.

Более того, по одной из версий, эта часть островов Рюкю ушла под воду в результате таяния ледников — как раз около 10-12 тысяч лет назад. Скептики, конечно, утверждают, что "пирамида" — всего лишь природный каменный массив, результат миллионов лет эрозии и тектонических процессов. Но есть и другая сторона — те, кто видит в ней следы исчезнувшего мира.

Особую роль в обсуждении объекта сыграл известный подкаст The Joe Rogan Experience, где столнулись две противоположные теории. Археолог Флинт Диббл, видевший множество природных образований по всему миру, заявил, что в структуре Йонагуни нет ничего необычного — мол, природа часто создаёт обманчиво ровные линии и грани. А вот исследователь древних цивилизаций Грэм Хэнкок придерживается иного мнения. Он указывает на детали, которые, по его словам, не могут быть случайными: идеально высеченные ступени, симметричные террасы и даже загадочное "лицо", вырезанное в скале.

Прорыв в исследованиях случился в 2023 году, когда японский учёный Масааки Кимура провёл датировку песчаниковых пород, слагающих пирамиду. Согласно его выводам, возраст структуры действительно совпадает с концом последнего ледникового периода. Это косвенно подтверждает гипотезу Хэнкока: цивилизация могла возвести пирамиду до того, как регион скрылся под водой из-за повышения уровня моря.

Пока споры не утихают. Пирамида Йонагуни стала меккой для дайверов и охотников за тайнами, но официальная наука медлит с выводами. Станет ли этот японский памятник "первой пирамидой мира" или останется природным курьёзом — покажет время. Ясно одно: если правда на стороне Хэнкока и Кимуры, привычная история человечества ждёт радикальных перемен.

Уточнения

Острова́ Рюкю́ — группа островов в Восточно-Китайском море, принадлежащих Японии и расположенных к юго-западу от неё. Архипелаг простирается на 1200 км от острова Кюсю до Тайваня.

