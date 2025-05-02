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Свет из ниоткуда: учёные запустили процесс, который изменит Вселенную

3:11
Наука

В мире физики произошло событие, которое может изменить наше представление о законах Вселенной.

Скорость света
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Скорость света

Учёные из Университета Ростока и Университета Бирмингема добились невозможного: они научились создавать свет буквально из ничего, манипулируя самыми фундаментальными понятиями — временем и пространством. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Photonics, и они открывают дверь в будущее, где технологии станут ещё более удивительными и непредсказуемыми.

Речь идёт не о фокусах или иллюзиях — исследователи создали вспышки света, которые возникают будто из ниоткуда и исчезают так же внезапно, подчиняясь лишь строгим математическим законам. Этот феномен стал возможен благодаря новому взгляду на время — измерение, которое всегда ставило человечество в тупик. В отличие от пространства, где мы можем двигаться свободно, время неумолимо движется вперёд.

Именно эта "стрела времени", описанная ещё британским астрофизиком сэром Артуром Эддингтоном почти век назад, долгое время оставалась в тени физических исследований.

Однако недавние открытия так называемых "пространственно-временных кристаллов" — структур, повторяющих узоры не только в пространстве, но и во времени — заставили учёных пересмотреть роль времени в физике.

И вот теперь вопрос: может ли однонаправленность времени порождать совершенно новые физические эффекты? Команда исследователей из Ростока и Бирмингема уверенно отвечает: да. В ходе экспериментов они научились "включать" свет в строго определённый момент — словно по команде Вселенной.

Профессор Александр Шамейт из Университета Ростока сравнил этот процесс с библейским чудом: сначала пустота, а затем внезапно — свет. Но чудо это не случайное, а математически выверенное. Здесь на сцену выходит топология — абстрактная, но невероятно мощная наука, устанавливающая невидимые правила для поведения физических явлений. Благодаря ей вспышки света приобретают фантастическую стабильность.

Особенность этого света в том, что он неуязвим. Поскольку время идёт только вперёд, такие "вспышки из пустоты" автоматически защищены от внешних помех — случайных сбоев в эксперименте или посторонних лучей.

Как отметил доктор Джошуа Фейс, подобная устойчивость — большая редкость в физике: большинство известных световых состояний легко разрушаются внешними факторами. А доктор Себастьян Вайдеманн подчеркнул, что эта "встроенная защита" может стать настоящим прорывом в системах визуализации, связи и лазерных технологиях.

По сути, учёные доказали: если воспринимать время не как фон, а как активную силу, и объединить его с топологией, можно обнаружить явления, которые раньше казались фантастикой. Это открытие возвращает нас к простой истине — даже в самых изученных науках, вроде физики, ещё скрываются нераскрытые секреты, которые ждут своего часа.

Уточнения

Би́рмингем - второй по населению город Великобритании, центр Средней Англии, выделенный в отдельный район со статусом "сити", в центре церемониального и метрополитенского графства Уэст-Мидлендс.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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