Права больше нет — неуправляемый психопат уже вершит свои суды на всей планете

6:00 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире государственного управления грядет революция, связанная с внедрением искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: flickr.com by jimmyweee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ тюрьма

Профессор административного права Университета Барселоны, 57-летний Джули Пoпce Шоле, выпустил книгу под длинным названием "Регулирование Европейского Союза — искусственный интеллект 2024, право на удобное цифровое управление и судебный контроль в Испании".

В ней он рассуждает о том, как ИИ повлияет на работу государственных служащих. По мнению Шоле, с одной стороны, искусственный интеллект станет незаменимым помощником, с другой — создаст серьёзные риски из-за своей природы: машины лишены эмпатии и эмоций, а значит, не способны принимать решения, затрагивающие человеческие судьбы.

Шоле сам активно использует ChatGPT в работе и призывает студентов-юристов делать то же самое, но с оговорками. Он объясняет, что нейросети полезны для первичной ориентировки в вопросах, однако имеют серьёзный недостаток: они не имеют доступа к актуальным базам данных юриспруденции, а иногда и вовсе генерируют ложную информацию. Уже сейчас некоторые юридические журналы, где Шоле состоит в редколлегии, сталкиваются с потоком научных статей, написанных с помощью ИИ. Профессор признаёт, что это настораживает: трудно определить, где работа человека, а где — машины.

Но если учёные уже столкнулись с ИИ-реальностью, государственные структуры ещё пребывают в эпохе "Дикого Запада". Шоле рассказывает, что даже в его университете нет чётких этических протоколов или критериев использования искусственного интеллекта.

Каждый чиновник действует на своё усмотрение, что порождает хаос. "Государственные администрации должны учитывать законодательство о защите данных и помнить о границах ИИ, — предупреждает профессор. — Если высшие чиновники начнут использовать машины для принятия ключевых решений, это будет не только неправильно, но и незаконно".

Часто говорят, что люди тоже ошибаются, и это правда. Однако ошибки человека — это одно, а массовое тиражирование ошибок машиной — совсем другое. Шоле подчёркивает главное различие: искусственный интеллект не имеет когнитивных предубеждений, как человек, но зато подвержен так называемым "галлюцинациям" — генерации ложной информации. И если человек способен осознать промах, то машина будет повторять одну и ту же ошибку сотни тысяч раз. Это и есть "эффект масштабируемости", который одновременно делает ИИ мощным инструментом и опасным механизмом.

Особое беспокойство профессора вызывает тот факт, что искусственный интеллект по своей сути является "психопатом". "100% машин ИИ — психопаты, потому что у них нет эмпатии, — утверждает Шоле. — Среди людей, к слову, психопаты составляют лишь 1%. Мы рискуем тем, что решения, влияющие на нашу жизнь и свободу, будут приниматься сугубо рационально, без капли сочувствия".

В пример он приводит случай, когда бывший президент США Барак Обама выбирал судью Соню Сотомайор в Верховный суд именно за способность принимать решения с эмпатией. Это вызвало бурные дискуссии в юридических кругах, ведь классическая модель права, идущая от эпохи Просвещения, всегда утверждала, что эмоции мешают справедливости. Но невролог Антонио Дамасио доказал обратное: без эмоций невозможно принимать верные решения. Машины же лишены и эмоций, и физического тела, а значит, по мнению Шоле, не способны понимать справедливость.

Отсюда следует главный вывод: использовать машины для принятия решений, касающихся человеческих прав и интересов, попросту незаконно с точки зрения существующих законов. Шоле уверен, что идеальный вариант — симбиоз человека и ИИ: машины как помощники, люди как конечные принимающие решения операторы. Именно такой подход закреплён в новом регламенте Европейского Союза об искусственном интеллекте: машина может помогать судье, но не судить сама. "Функция суда по своей сути человеческая", — подчёркивает профессор.

Однако есть и обратная сторона автоматизации. Когда человек слишком сильно доверяет машине, возникает "автоматизированное предубеждение": судья, например, может внимательно проверить первое решение ИИ, второе, а на трёхсотом просто подписать, не вникая. Это чревато потерей ответственности. Шоле называет это явление "обороной бюрократии" — когда чиновники прячутся за решения ИИ, чтобы избежать проблем. "Ответственность того, кто принимает решение, должна быть кристально ясна, — настаивает он. — Нельзя перекладывать её на машину".

В перспективе, по мнению Шоле, число госслужащих может сократиться — как это уже происходит в частном секторе. Однако есть сферы, где присутствие человека принципиально важно. Профессор предлагает ввести понятие "запаса человечности" — перечня задач, где машины недопустимы: уголовное право, крупные штрафы, выдача кредитов.

Европейский регламент по ИИ потому и ценится Шоле, что он гибкий, оставляющий "двери открытыми" для адаптации. Нельзя допустить, чтобы технологии превратились в антиутопию. "Мы должны найти баланс, — заключает профессор. — Вопрос не в том, ИИ спасёт мир или уничтожит его. Вопрос в том, как сделать так, чтобы он работал на благо людей, а не просто заменял "ленивых госслужащих", экономя миллиарды евро".

Уточнения

ChatGPT — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

