Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Держаться только на работе – путь в никуда: Рудковская ответила на спекуляции о разводе
Свадьба Виктории Дайнеко: почему на торжестве не было дочерей жениха
Внебрачный сын Пореченкова удивил: вот что произошло на самом деле во время их первой встречи
Сидите вот так 5 минут в день — и тело начнёт меняться прямо на глазах
Ржавчина подкрадывается незаметно — как не упустить момент на Ниве
Всё, что делает полёт невыносимым — и как с этим борется один перевозчик
С 5 мая меняется система оплаты коммуналки: что важно знать
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Цыганову стошнило после концерта Леонтьева: Кушанашвили не сдержал резких слов

Человеческий ад на глубине 2 км: ученые нашли в океане нечно ужасное

3:41
Наука

Представьте себе океан на глубине двух тысяч метров — темно, холодно, и казалось бы, там должна быть нетронутая природа. Но нет.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Международная группа исследователей сделала шокирующее открытие: 5% всего органического мусора там составляет… микропластик. Да, те самые крошечные частицы пластика, которые мы привыкли ассоциировать лишь с поверхностью воды.

Это не просто статистическая пыль — проблема гораздо серьёзнее. Микропластик на такой глубине влияет на углеродный цикл океана, а значит, и на то, сколько углекислого газа наша планета способна поглощать. Иными словами, загрязнение океана пластиком напрямую связано с климатом Земли.

Что происходит с пластиком в океане?

Каждый год человечество выбрасывает в мировой океан 9-14 миллионов тонн пластика (это как вес Великой пирамиды Гизы!). И если раньше учёные изучали лишь поверхностные слои воды (типа пресловутого Тихоокеанского мусорного пятна), то теперь ясно: проблема уходит намного глубже. Команда Шии из Чжао (Японский исследовательский институт JAMSTEC) одними из первых добралась до подводных слоёв. Что они нашли?

  • В прибрежных зонах (до 200 миль от берега) микропластика в 30 раз больше, чем в открытом океане.
  • Но есть места, где даже на глубине 6800 метров (Марианская впадина) зафиксировано 13 500 частиц пластика на кубический метр воды.
  • Основная масса мусора скапливается в северном полушарии, особенно на 30-й широте (там, где проходят основные морские течения).

Самое интересное: более мелкие частицы (1-100 микрометров) гораздо опаснее крупных. Почему? Они легче усваиваются морскими организмами, а значит, быстрее включаются в пищевую цепочку. И вот тут начинается самое страшное.

Микропластик ≠ просто мусор. Он меняет углеродный цикл

Вы знаете термин "морской снег"? Это органические частицы (отмершие водоросли, останки планктона), которые медленно опускаются на дно океана, захватывая по пути углерод. Так работает биологический углеродный насос — важнейший механизм поглощения CO₂ из атмосферы.

Так вот, учёные выяснили: микропластик "заражает" эти органические частицы. На глубине 2000 метров уже 5% "морского снега" состоит из пластика. Это тормозит процесс осаждения углерода — проще говоря, океан хуже поглощает CO₂. А теперь вспомним, что Мировой океан забирает 31% всего атмосферного углекислого газа. Если эффективность этого процесса падает, парниковых газов в атмосфере становится больше → ускоряется глобальное потепление.

Что дальше?

Исследование показало не только проблему, но и главную трудность её изучения:

  • Частицы микропластика разного размера, формы и состава.
  • Отбирать и анализировать пробы технически сложно.
  • Необходима единая методика исследований, иначе данные будут несопоставимы.

Но выход есть:

  • Автономные датчики на дронах помогут отслеживать загрязнение в реальном времени.
  • Учёные предлагают перепроверить старые образцы океана (за 50 лет есть огромный архив проб) — вдруг мы уже давно плаваем в пластиковом "бульоне", даже не подозревая об этом?

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный
Здоровье
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Последние материалы
С 5 мая меняется система оплаты коммуналки: что важно знать
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Цыганову стошнило после концерта Леонтьева: Кушанашвили не сдержал резких слов
Жук, который может поселиться в глазу — плакать от него будете неделю
Как накормить всю семью вкусно и быстро: идеальный суп на каждый день
Права больше нет — неуправляемый психопат уже вершит свои суды на всей планете
Забытый всеми фрукт: один плод заменяет три добавки из аптеки
В регионах России начали строить жильё нового уровня — вот что в нём необычного
Бенни Бланко раскрыл странную привычку Селены Гомес перед их свиданиями
Самодельная кротоловка из подручных материалов: просто, дёшево, эффективно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.