Человеческий ад на глубине 2 км: ученые нашли в океане нечно ужасное

Представьте себе океан на глубине двух тысяч метров — темно, холодно, и казалось бы, там должна быть нетронутая природа. Но нет.
Международная группа исследователей сделала шокирующее открытие: 5% всего органического мусора там составляет… микропластик. Да, те самые крошечные частицы пластика, которые мы привыкли ассоциировать лишь с поверхностью воды.
Это не просто статистическая пыль — проблема гораздо серьёзнее. Микропластик на такой глубине влияет на углеродный цикл океана, а значит, и на то, сколько углекислого газа наша планета способна поглощать. Иными словами, загрязнение океана пластиком напрямую связано с климатом Земли.
Что происходит с пластиком в океане?
Каждый год человечество выбрасывает в мировой океан 9-14 миллионов тонн пластика (это как вес Великой пирамиды Гизы!). И если раньше учёные изучали лишь поверхностные слои воды (типа пресловутого Тихоокеанского мусорного пятна), то теперь ясно: проблема уходит намного глубже. Команда Шии из Чжао (Японский исследовательский институт JAMSTEC) одними из первых добралась до подводных слоёв. Что они нашли?
Самое интересное: более мелкие частицы (1-100 микрометров) гораздо опаснее крупных. Почему? Они легче усваиваются морскими организмами, а значит, быстрее включаются в пищевую цепочку. И вот тут начинается самое страшное.
Микропластик ≠ просто мусор. Он меняет углеродный цикл
Вы знаете термин "морской снег"? Это органические частицы (отмершие водоросли, останки планктона), которые медленно опускаются на дно океана, захватывая по пути углерод. Так работает биологический углеродный насос — важнейший механизм поглощения CO₂ из атмосферы.
Так вот, учёные выяснили: микропластик "заражает" эти органические частицы. На глубине 2000 метров уже 5% "морского снега" состоит из пластика. Это тормозит процесс осаждения углерода — проще говоря, океан хуже поглощает CO₂. А теперь вспомним, что Мировой океан забирает 31% всего атмосферного углекислого газа. Если эффективность этого процесса падает, парниковых газов в атмосфере становится больше → ускоряется глобальное потепление.
Что дальше?
Исследование показало не только проблему, но и главную трудность её изучения:
Но выход есть:
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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