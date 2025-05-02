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Интернет-апокалипсис: что будет с нашим мозгом, когда рухнет сеть

3:56
Наука

В понедельник миллионы людей в Испании и Португалии оказались в необычной ситуации — масштабное отключение электроэнергии оставило их без света и интернета на несколько часов.

Ходьба
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Это был не добровольный цифровой детокс, а настоящая вынужденная "пауза". И вот что интересно: в те часы люди вели себя так, как будто вернулись в прошлое — собирались на улицах, разговаривали вживую, крутили ручки радиоприёмников. Один из жителей Барселоны потом скажет, что это было как "пандемия наоборот: все снаружи, без интернета".

Такие редкие сбои — бесценный материал для учёных. Ведь обычно мы изучаем влияние интернета на человека в лабораториях, в искусственно созданных условиях. А тут — живая практика, причём сразу на тысячах людей. И выясняется, что жизнь без всемирной паутины — не просто отсутствие развлечений, а серьёзный тест для нашего мозга.

Ещё в 2016 году американский эксперт Клэй Ширки говорил, что представить мир без интернета так же сложно, как вообразить Лондон XIX века без паровых машин или Нью-Йорк прошлого столетия без небоскрёбов. Интернет врастает в нашу жизнь так глубоко, что становится невидимым — мы не замечаем, как он меняет наше мышление, внимание и даже социальные навыки.

И это не просто философия. Исследования подтверждают: чем больше мы сидим в сети с детства, тем сильнее трансформируется наш мозг. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале World Psychiatry, выявило тревожную закономерность: постоянное "скроллингование" ленты приучает нас к клиповому мышлению — мы теряем способность долго концентрироваться на одной задаче. Зачем, если ответ на любой вопрос уже через пару кликов в Google?

Но самое любопытное началось, когда учёные решили проверить людей в реальных условиях. В одном из экспериментов (467 участников, возраст около 32 лет) людям отключили интернет на смартфонах на две недели — оставили только звонки и СМС.

Казалось бы, мелочь, но результат взорвал все ожидания: 91% испытуемых стал лучше концентрировать внимание, снизился уровень тревоги и депрессии. Что произошло? Люди больше гуляли, общались вживую и занимались спортом — то есть вернулись к нормальной, а не виртуальной жизни.

Другая любопытная история — с навигацией. Кто сейчас помнит, как раньше читал карты? Исследования показывают: те, кто постоянно пользуется GPS, хуже ориентируется на местности — мозг разучился запоминать маршруты. Но есть и хорошая новость: сама память (не связанная с маршрутами) не деградирует. То есть Гугл не "тупит" наш мозг полностью — просто перестраивает его под себя.

Отдельный вопрос — как интернет влияет на пожилых. Была такая страшилка про "цифровую деменцию" — мол, от смартфонов у стариков мозг стареет быстрее. Но новое исследование (57 научных работ, журнал Nature Human Behavior) опровергло миф: люди за 50, которые активно пользуются интернетом, сохраняют ясный ум даже лучше, чем их "офлайн-ровесники". Парадокс? Нет. Просто они тренируют мозг — пусть и в другом формате.

В итоге учёные разводят руками: оценить влияние интернета на 100% невозможно — он стал частью цивилизации. Как сказал тот же Клэй Ширки, единственные убедительные сценарии "мира без интернета" — это фильмы про апокалипсис: зомби, ядерная война, глобальные катастрофы. Вывод? Интернет сегодня — и есть наша цивилизация.

Уточнения

Барсело́на — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Порт на Балеарском море в 120 км от границы Франции и в 504 км восточнее Мадрида. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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