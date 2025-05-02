Его топчут ногами и не обращают внимание, а он способен сделать то, чего не дано другим

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3:02
Наука

Когда весной вы прогуляетесь по сицилийской глубинке, вас окружит настоящее природное богатство.

трава
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
трава

Среди буйной зелени скрываются скромные, но изящные цветы, мимо которых легко пройти, не заметив их ценности. Речь идёт о диких видах лука и чеснока – тех самых Allium, что знакомы нам лишь в виде кухонных приправ. Но на Сицилии они предстают в совершенно ином свете: редкие, нежные и балансирующие на грани исчезновения.

Мало кто знает, что род Allium – это не просто привычные нам лук и чеснок, изменившие ход истории человечества своими вкусовыми качествами. За этим научным названием скрывается множество видов, чьи цветы – тонкие колокольчики розового, белого или красноватого оттенка – можно встретить лишь в нескольких уголках планеты. И Сицилия – один из главных заповедников этого природного наследия.

Взять, к примеру, чеснок Агридженто (Allium agrigentinum). Это растение с бледно-розовыми соцветиями встречается в южной части центральной Сицилии на высоте до 1000 метров. Цветёт оно лишь месяц – с мая по июнь, – а затем приносит плоды. Увидеть его – большая удача, ведь таких мест с каждым годом становится всё меньше.

Ещё реже попадается чеснок Леманна (Allium lehmannii), растущий на крошечном пятачке острова Линоза (Пелагийские острова) и, как ни удивительно, на побережье Туниса. Из-за крохотного ареала обитания его считают уязвимым видом, хотя местные жители бережно относятся к этой диковинке и не дают ей исчезнуть.

Есть на Сицилии и свои уникальные эндемики – например, чеснок Кастеллана (Allium castellanense), встречающийся только в горах Мадонии. Этот малыш высотой 10–20 см выбрасывает розовато-белые цветы, которые долго считались «родственниками» Allium lehmannii, пока учёные не доказали: перед ними отдельный, уникальный вид.

Чуть восточнее, на склонах Мадоний и Небродов, раскинул свои красноватые зонтики Allium nebrodense. Его легко спутать с собратьями, но именно в деталях и скрывается секрет природного разнообразия.

Последний в этом списке, но не по значению – чеснок Лампедузы (Allium lopadusanum). Этот летний красавец цветёт с конца июня до сентября, но увидеть его можно лишь на крошечном острове Лампедуза. Уникальность – его второе имя.

Все эти виды ютятся в гаригах и средиземноморских прериях – суровых экосистемах, где летом выживают лишь ксерофиты (растения-«аскеты», привыкшие к жаре и засухе). А вот знакомые нам лук и чеснок (Allium sativum и Allium cepa) давно покинули свои родные центральноазиатские степи и теперь растут по всему миру – но уже не в дикой природе, а на грядках.

Уточнения

Сици́лия — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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