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Последний шаг по льду: жуткая правда о будущем нашей планеты

3:06
Наука

Арктика посылает тревожные сигналы. Недавняя фотография, сделанная в ходе экспедиции на Гренландию, всколыхнула научное сообщество, дав наглядное представление о катастрофических изменениях климата.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

На снимке, опубликованном климатологом Стеффеном Олсеном из Датского метеорологического института, восемь ездовых собак с трудом пробираются через талую воду, раскинувшуюся прямо на ледяном покрове. Этот леденящий душу кадр был сделан в 2019 году, но его актуальность только возрастает.

Олсен вспоминает, как он вместе с группой исследователей несколько часов продвигался по льду, но поиски хоть какого-то сухого участка закончились ничем. Пришлось вернуться ни с чем. Через несколько дней они всё же вернулись за оставленными приборами, но картина была уже совсем иной — вода активно просачивалась сквозь трещины.

В тот день температура зашкаливала за 14 градусов по Цельсию — аномальная жара для этих широт. Местные жители уверяли, что подобное возможно раз в столетие. По словам Олсена, такое случается лишь при внезапном наступлении тёплого воздуха, когда на льду ещё лежит снег, а морской лёд твёрд. Это яркий пример экстремального явления, знаменующего начало климатической катастрофы.

Но проблема гораздо глубже одного отдельно взятого явления. Гренландский ледниковый щит стремительно сбрасывает вес — ежегодно он теряет 234 миллиарда тонн льда, а в 2019 году эта цифра и вовсе перевалила за 568 миллиардов. Обычно процесс таяния стартовал в июне, но тогда всё началось уже в апреле. Почти весь ледяной покров был затронут, и это не просто статистика — это наглядная демонстрация ускоряющегося глобального потепления.

Суть в том, что лёд и снег играют роль зеркала, отражая солнечные лучи и сдерживая разогрев атмосферы. Когда их становится меньше, температура начинает расти ещё быстрее. Это замкнутый круг, выхода из которого пока не видно.

Морской геофизик Британской антарктической службы Келли Хоган, комментируя злополучную фотографию, отметила, что на снимке видно, насколько шатким стало будущее ледяного покрова — ездовые собаки словно идут по тонкому льду, готовому в любой момент уйти под воду. Эта картина воспринимается как метафора — планета буквально тонет в последствиях изменения климата.

Учёные бьют тревогу, но их работа сама оказалась под угрозой. Тающие льды Гренландии — это не только экологическая, но и гуманитарная проблема. Коренные народы вынуждены перестраивать веками сложившийся уклад жизни, адаптируясь к новым реалиям. Исследования продолжаются, но вопрос стоит ребром: успеем ли мы понять масштабы катастрофы раньше, чем станет слишком поздно?

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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