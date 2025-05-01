Майское лунное затмение: астрономы раскрыли правду, приготовится стоит к другому

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители Центральной России активно обсуждают предстоящее лунное затмение, ожидаемое 5 мая.

Фото: Московский планетарий by Елена Фита, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунное затмение

Однако ученые Лаборатории солнечной астрономии развенчали этот миф, подтвердив, что информации о полном лунном затмении — фейк. Они отметили, что это ложное утверждение быстро распространилось в интернете, и решили разъяснить ситуацию, чтобы предотвратить путаницу, пишет muksun.fm.

Ученые пояснили, что лунное затмение может произойти только во время полнолуния, когда Луна находится напротив Солнца, а Земля находится между ними. Если в астрономических календарях затмение не указано, значит, оно просто невозможно. 5 мая Луна будет в фазе первой четверти, что делает затмение невозможным.

Что касается затмений в 2025 году, то в этом году их было всего несколько: полное лунное затмение 14 марта и частичное солнечное 29 марта. Следующие затмения ожидаются в сентябре: полное лунное затмение будет видно по всей России в ночь с 7 на 8 сентября, а 21 сентября произойдет солнечное затмение вокруг Антарктиды.

Ученые подчеркивают важность доверия к научным данным, поскольку современные технологии позволяют точно прогнозировать время и место затмений. Слухи, не имеющие научного обоснования, стоит воспринимать с недоверием, чтобы избежать разочарований.

Уточнения

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