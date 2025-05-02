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Бег под дождём больше не помеха! Беспроводные наушники Panasonic RB-F10 созданы для активных

1:59
Наука

Компания Panasonic выпускает новую беспроводную гарнитуру RB-F10. Эти наушники имеют открытую конструкцию, благодаря чему они удобно располагаются на ушах, не зажимая слуховой проход, и их можно носить в течение всего дня.

наушники
Фото: mi.com is licensed under Free More info
наушники

Такой дизайн идеально подходит для офисной работы, а также для пробежек в парке, где важно слышать окружающую обстановку. 

Гарнитура имеет полностью открытую конструкцию, что позволяет легко общаться по телефону, слушать музыку или аудиокниги, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Она подходит для людей, предпочитающих использовать наушники без традиционных вставок в уши.

Звучание обеспечивается благодаря большому инвертору размером 17x12 мм, что позволяет использовать более крупные динамики и дает более насыщенный звук с хорошей четкостью диалогов, что идеально подходит для телефонных разговоров, подкастов и музыки.

В для повышения качества звучания во время разговоров предусмотрены два микрофона с технологией формирования луча и подавления шума. Гарнитура также поддерживает голосовых помощников Siri и Google, позволяя управлять звонками с помощью голоса. Она использует Bluetooth 5.4 с поддержкой AAC и SBC и может одновременно подключаться к двум устройствам, например, телефону и ноутбуку.

Аккумулятор обеспечивает 7 часов работы без подзарядки, а компактный чехол позволяет увеличить общее время работы до 25 часов. Гарнитура имеет уровень защиты от воды и пота IPX4, что делает её подходящей для интенсивных тренировок и бега под дождем.

RB-F10 будет доступна в черном и бежевом цветах, а продажи начнутся в мае по цене 90 евро, пишет avmania. zive.

Уточнения

Гарниту́ра (нем. Garnitur «комплект, набор»): головная гарнитура — комплект из наушников и микрофона.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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