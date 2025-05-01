Опаснее змеи: почему этого муравья боятся даже врачи

3:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Уже почти столетие в США обитает опасный вид муравьвв, способный вызывать анафилаксию у человека.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Речь идет об азиатском жалящем муравье (Asian needle ant), родом из Азии. По данным Министерства сельского хозяйства США, он был впервые обнаружен на юго-востоке страны в 1932 году и с тех пор обосновался в таких штатах, как Джорджия и других регионах Восточного побережья.

"Теперь мы считаем его медицински значимым вредителем", — говорит Дэн Сутер, профессор городской энтомологии в Университете Джорджии и специалист компании Orkin.

В отличие от большинства муравьёв, представляющих собой скорее бытовое неудобство, азиатский жалящий муравей может быть опасен для жизни людей, склонных к анафилактическим реакциям.

"Проблема становится серьёзнее, когда укус насекомого может привести к угрожающей жизни аллергии", — отметил Сутер.

Он также работает с населением и службами дезинсекции, помогая распознавать различные виды насекомых. В 2024 году он получил три сообщения о случаях анафилаксии после укуса именно этого вида муравьёв.

Несмотря на то, что по своей природе азиатский жалящий муравей не агрессивен, он может ужалить, особенно если попадает под одежду.

При этом он ведет себя иначе, чем привычные нам виды: не строит длинные шеренги, а передвигается хаотично и поодиночке.

"Он просто бродит, как будто потерялся", — говорит Сутер.

Симптомы анафилаксии могут включать:

отёк языка или горла;

затрудненное дыхание, свист;

учащенный или ослабленный пульс;

рвоту, диарею, тошноту;

кожные реакции: сыпь, зуд, покраснение или побледнение;

снижение давления, головокружение или обморок;

чувство тревоги или паники.

Предсказать заранее, кто отреагирует на укус анафилаксией, невозможно. Однако если у вас уже были тяжёлые реакции на укусы пчёл, ос или шершней, и врач рекомендовал носить с собой автоинъектор адреналина (EpiPen), стоит быть особенно осторожным.

Азиатские жалящие муравьи предпочитают жить в гниющей древесине, дровах, под камнями или в опавших листьях, особенно в лиственных лесах. Они очень малы — всего около 5 мм в длину. Наибольшая активность наблюдается летом, особенно в июле и августе.

Важно точно определить вид муравья. Сутер советует:

"Поймайте муравья, сделайте фото и отправьте специалисту через местную службу расширения при университете".

Точное определение вида важно ещё и потому, что этот муравей вытесняет местные виды, играющие ключевую роль, например, в распространении семян. Хотя по размеру он крошечный, экологический ущерб может быть значительным.

"Люди часто говорят об удавах и анакондах во Флориде, как о большой проблеме. Но такие мелкие виды, как этот муравей, могут нанести не меньший урон местной экосистеме", — подчеркивает профессор.

Для уменьшения численности этих муравьев Сутер рекомендует убирать дрова и гнилую древесину, хранить их в сухом месте и не на земле. Также эффективно использование приманок — этот метод лучше доверить профессионалам, поскольку у них есть доступ к более действенным средствам.

Уточнения

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с — патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями в области пупка, экстренными позывами и анальным недержанием.

