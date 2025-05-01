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Комары в панике! Репеллент действует совсем не так, как вы думаете

2:32
Наука

Когда мы наносим на кожу репеллент от комаров, обычно думаем, что он создает невидимый барьер, отпугивающий насекомых.

Комар на теле человека
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар на теле человека

Однако на самом деле средство не пугает и не отгоняет комаров. Оно сбивает их с толку, мешая им использовать свои органы чувств для обнаружения человека.

Комары ориентируются на запах. Они чувствуют углекислый газ, который мы выдыхаем, и узнают по запаху нашу кожу. Репеллент не столько маскирует запах, сколько нарушает работу их рецепторов, и они просто перестают "видеть" нас как источник пищи.

Главные активные компоненты большинства репеллентов — это DEET или пикаридин. Эти вещества не отпугивают комаров напрямую, а искажают сигналы, поступающие к ним из окружающей среды. Комар может находиться прямо рядом, но не осознавать, что перед ним человек.

Интересно, что при длительном и частом контакте с DEET у комаров развивается адаптация — со временем они начинают распознавать это вещество и частично обходить его действие. Это объясняет, почему в регионах с активным использованием репеллентов насекомые со временем становятся менее чувствительными.

Важно помнить, что репеллент защищает только те участки кожи, которые были обработаны. Даже небольшое непокрытое место может стать мишенью. Поэтому правильное и равномерное нанесение — ключ к эффективной защите.

В отличие от спреев, которые наносятся на кожу, репелленты, работающие от розетки, действуют иначе. Они не сбивают комаров с толку, а выделяют в воздух инсектицид, который убивает насекомых при вдыхании.

Понимание разницы между этими двумя способами защиты очень важно. Спрей делает человека "невидимым" для комаров, тогда как устройства от розетки уничтожают самих насекомых.

Ученые продолжают искать новые активные вещества, поскольку некоторые виды комаров адаптируются и теряют чувствительность к старым средствам. Цель — найти решения, которые будут безопасны для здоровья и окружающей среды, но при этом максимально эффективны.

Мир комаров — невидим, но устроен весьма сложно. Одним лишь спреем мы вмешиваемся в отточенную миллионами лет природную систему навигации. Всё это — ради того, чтобы спокойно провести вечер без укусов и зуда, пишет sportime.

Уточнения

Мише́нь — щит, цель, мета, в которую стреляют, приспособление для учёта попаданий при стрельбе и метании, искусственная цель при тренировках и на соревнованиях по стрельбе на полигонах и в тирах, в различных видах человеческой деятельности, например в военном деле, спорте (стрелковый спорт и так далее) и так далее.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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